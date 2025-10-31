Lázár János: Varga Judit, ahol van, ott általában baj szokott történni

Nincs túlságosan hízelgő véleménnyel Varga Judit volt igazságügyi miniszter és fideszes képviselő közéleti visszatéréséről Lázár János.
Az építési és közlekedési minisztert Békéscsabán az ATV kérdezte meg, mi a véleménye arról, hogy Varga Judit az úgynevezett Nemzeti Mentál Pajzs gyermekjogi védnöke lett. Első reakciója így hangzott:
Szegény gyerekek. Ezt tudom mondani. Reméljük, nem lesz még egy kegyelmi ügy
– fogalmazott Lázár János, az újbóli kérdésre pedig hozzáfűzte: – Elmondtam az előbb a véleményemet. Szerintem érthető volt mindenki számára. Amikor a Blikk arról faggatta, hogy kitörget-e még egy kegyelmi ügy, azt mondta: Nem tudom. Varga Judit, ahol van, ott általában baj szokott történni. (A Blikk videójában 6 perc 9 másodpercnél kezdődik az építési és közlekedési miniszter válasza.)
Mint ismert, a kegyelmi ügy 2024. február 1-én kezdődött, amikor egy ügyvéd levelet küldött több szerkesztőségnek a magyar médiában. Ez a levél közvetve annak a embernek, Kónya Endrének, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt egykori igazgatóhelyettesének sértett, ostoba hiúságára hívta fel a figyelmet, aki 3 év 4 hónapot kapott, amiért vallomásuk megváltoztatására akarta rávenni a pedofil igazgató, a 8 évre ítélt Vásárhelyi János áldozatait. Ő nem nyugodott bele az ítéletbe, az elnöki kegyelmi kérvényt adott be, de úgy tűnik, nem hitt ennek a sikerében, ugyanis a párhuzamosan a Kúriához fordult, hogy az ítéletet a legfelsőbb bírói fórum semmisítse meg .A Kúria erre nem volt hajlandó, egy 2023. szeptemberi határozatában elutasította a keresetet, ebben azonban nyoma maradt, hogy Novák Katalin 2023. április 27-én elnöki kegyelemben részesítette Kónya Endrét, mégpedig Ferenc pápa másnap kezdődő háromnapos budapesti látogatására hivatkozva. Az ügyvéd – aki azóta Vidéki Prókátor néven Facebook-oldalt indított – a Kúria BH.2024.1.3 jelzésű határozatát vette észre a a Kúriai Döntések című folyóirat 2024. januári számában, és küldte el a szerkesztőségeknek. Elsőként a 444 eszmélt, a portál február 2-i cikke indította el az egészet. Nem mellesleg Novák Katalin rántotta magával azt a Varga Juditot is, aki 2023-ban akkori igazságügyi miniszterként először nem akarta ellenjegyezni az elnöki kegyelmet. A Fidesz EP-listavezetőjének a parlamenti képviselői mandátumát adta vissza az ügy miatt.
Pop Mert, a bicskei pedofilügy egyik áldozata csütörtökön a Népszavához eljuttatott nyílt levélben nevezte szégyennek, hogy Varga Judit az úgynevezett Nemzeti Mentál Pajzs gyermekjogi védnökévé avanzsálhatott a bukás után.