Újabb óvás készül az új időközi után Tiszaburán

2025-11-03 17:05:00 CET

Míg az októberi időközit Vavrik Géza, vasárnap azonban fordult a kocka.

„Ezt a csatát sajnos elveszítettük (...), viszont annyi szabálytalanság történt, hogy most mi fogunk óvni. Bízom abban, hogy nekünk is törvényes lesz az elbírálás, és új szavazás lesz december elején” – üzente Vavrik Géza tiszaburai polgármesterjelölt a megismételt helyi időközi önkormányzati választás után.

A Fidesz-közeli Cigány Közösségek Szövetsége (Cikösz) polgármester-jelöltje, Fekete Zsigmond és csapata nyerte Tiszaburán vasárnap a megismételt időközit. A 2024-ben megválasztott, akkor még szintén ciköszös Vavrik Géza, aki az eredeti, október 5-re kiírt időközin is győzni tudott, ám már az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület (ORFME) színeiben, ezúttal 135 vokssal alulmaradt kihívójával szemben. Az időközi választást azért kellett megismételni, mert a négy héttel ezelőtti szavazási eredményt a területi választási bizottság – felülírva a helyi választási bizottság határozatát – megsemmisítette, miután megállapította: számszerűsíthető azok száma, akik a jogellenes magatartások által befolyásolva szavaztak, és a különféle jogszabálysértések alkalmasak rá, hogy a demokráciába és a választási eljárásba vetett bizalmat megingassák, azok módja és mértéke döntően befolyásolhatta a választás eredményét.

A választások befolyásolása, vagyis a választási csalás Tiszaburán már voksolások óta bevett gyakorlat. A Szabad Európa korábban riportban tárta fel a bő 3200 fős, jellemzően romák lakta, jász-nagykun-szolnoki településen választásokkor üzemszerűen beinduló folyamatokat – a tavalyi helyhatósági szavazás után el is ítéltek egy megválasztott helyi képviselőt, mert bizonyítható volt, hogy pénzért vett voksokat –, s ez alapján a lap már két héttel az októberi időközi előtt jelezte, hogy ismét visszaélésekre készülnek a településen. Tavaly júniusban Vavrik Gézát választották meg a helyiek polgármesternek a Fiatal Romák Szövetsége (Firosz) színeiben induló Farkas Lászlóval szemben, Fekete Zsigmond pedig ciköszös képviselőként került a testületbe, mely alig több, mint egy évvel később – az idén június 20-án – feloszlatta magát összeférhetetlenségre hivatkozva. Okként Vavrik trafikját hozták fel, a valóságban azonban egyéni anyagi okok és várakozások álltak a háttérben.

Az időközi választást október első vasárnapjára írták ki, ezen 3 polgármester- és 70 képviselőjelölt indult, ami még a tiszaburai viszonyokat tekintve is rekordgyanús, hiszen egy évvel korábban a faluvezetői székre még csak öten, a testületbe pedig 51-en pályáztak.

Legalábbis papíron. A valóságban ugyanis a posztokért indulók többsége szimpla kamujelölt volt, akiket a valódi jelöltek indítottak el a voksoláson, kihasználva, hogy minden jelölt delegálhat megfigyelőt a szavazókörökbe, ahol aztán segíthettek a választási csalás levezénylésében. Ennek legfőbb alapja a szavazatvásárlás: ahogyan az októberi választás napján készült hang- és videófelvételekből kiderült, akadtak, akik készpénzt kaptak voksukért, másoknak az adósságát, hitelét engedték el, megint mások helyett banki tartozást fizettek ki, a szavazatok adásvétele egyénileg és családi szinten is folyt, sok esetben a szavazáshoz szükséges iratokat, a lakcímkártyát és a személyi igazolványokat is begyűjtötték egyes csoportok, melyet csak közvetlenül az ikszelés előtt kaptak vissza tulajdonosaik, akik aztán a szavazóhelyiségben „segítséget kértek” a voksoláshoz. Ekkor jöttek képbe a kamujelölti delegáltak, akik ellenőrizték, hogy a megfelelő jelöltre szavaztak-e a delikvensek. És persze a csomagosztásoknak is nagy hagyományai vannak a településen.

Az októberi időközit Vavrik Géza nyerte Fekete és Farkas előtt, s a testületben is az ő emberei kerültek többségbe. A választási eredményt Fekete óvta meg, aki, miután a területi választási bizottság megsemmisítette a szavazás eredményét, Farkassal ellentétben vasárnap is megmérette magát.

Noha a választási bizottság felhívta a figyelmet a választás tisztaságának fontosságára, a megismételt időközi előtt ugyanaz történt a faluban, mint a korábbi szavazásokon.

Csakhogy ezúttal fordult a kocka, Vavrik és csapata vereséget szenvedett, a testületbe Fekete Zsigmond és ciköszös képviselőjelöltjei kerültek be. Sokatmondó és a kamujelöltek nagy számát igazoló adat, hogy 44 képviselő-jelölt 3 vagy annál kevesebb szavazatot kapott, közülük 24-en egyet sem, vagyis még saját magukra sem voksoltak a jelöltek. A részvételi adatok nagyjából megegyeztek az októberivel, most vasárnap 81,6, négy hete 77,9 százalék szavazott, a különbség mindössze 76 fő.