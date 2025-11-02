Magyar Péter: Újabb, feltehetően orosz hackertámadás érte a Tisza Világ applikációt

döntés;támadások;képviselő-jelöltek;orosz hackerek;Magyar Péter;Tisza Párt;választás 2026;Tisza Világ;

2025-11-02 21:36:00 CET

Az ellenzéki vezető közölte, hogy hétfő délelőtt ismerteti a Tisza Párt vezetőségének döntését a 106 egyéni képviselőjelölt kiválasztása, a felhasználók biztonsága és a választási győzelem érdekében.

„Eddig is tudtuk, hogy az oroszok nem csak a spájzban vannak, hanem már jelen vannak a nappalinkban, vagy épp a Külügyminisztérium szerverein és a Karmelita füstös szobáiban is. A Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hackerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak” – közölte vasárnap esti Facebook-posztjában Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke szerint az oroszoknak, a támadóknak egy céljuk van: a magyarok többségi akaratával szemben hatalomban tartani az ő érdekeiket kiszolgáló legfontosabb uniós szövetségesüket, Orbán Viktort.

„Holnap reggel 9:30-kor részletes tájékoztatást adok a Tisza Világ elleni újabb támadásról és ismertetem a pártunk vezetőségének azon döntéseit, amiket a felhasználóink, valamint a jelöltek kiválasztási folyamatának biztonsága és a választási győzelem érdekében a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltünkről való döntés kapcsán meghoztunk. A Tisza informatikai biztonsággal foglalkozó szakemberei minden tőlük telhetőt megtettek és megtesznek, hogy megvédjék a feliratkozók személyes adatait. Ezt kellene tennie a magyar nemzetbiztonságnak is, de rájuk nem számíthatunk. A Tiszának nem állnak rendelkezésére olyan eszközök, mint a szolgálatoknak, így a verseny nyilvánvalóan egyenlőtlen” – fejtette ki az ellenzéki politikus.

Magyar Péter információi szerint Orbán Viktornak ezen a héten adtak oda a kollegái először egy olyan nagymintás (5000 fős) belső közvéleménykutatást, amely 10 százalékos TISZA előnyt mutat.

„A leköszönő miniszterelnök ez alapján tisztában van vele, hogy a választást tiszta versenyben képtelen lenne megnyerni. Ezért a következő alig több, mint öt hónapban minden aljasságra fel kell készülnünk” – fűzte hozzá Magyar Péter, aki az ellenzék támogatóit arra buzdította, hogy őrizzék meg a magabiztosságukat, mert csak összekapaszkodva, egymást támogatva tudják leváltani ezt az aljas rendszert.

Októberben már történt egy incidens, amikor felhasználók adatait szivárogtatták ki ismeretlenek egy az ellenzéki párt önkéntese segítségével. A Tisza Párt akkor közölte, hogy a titkosszolgálatok beépített embere lehetett az egyik önkéntesük. – Az illetőt eltávolították a szervezetből, személyes adatokkal való visszaélés miatt feljelentést tesznek és szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezettek be. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke szerint az illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akció egyetlen célja elbizonytalanítani a közösségük tagjait – számoltunk be a csaknem egy hónapja történtekről. Korábban az úgynevezett Szuverenitásvédelmi Hivatal kormánypárti vezetője, Lánczi Tamás is támadta az ellenzéki alkalmazást.