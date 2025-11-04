Már az első hétvégén 1500-an jelentkeztek szavazatszámlálónak Karácsony Gergely baljós felhívására

választás;Karácsony Gergely;szavazatszámlálók;

2025-11-04 15:30:00 CET

Hatezer választott szavazatszámlálóra lesz szükség a fővárosban.

Már az első hétvégén 1500-an jelentkeztek szavazatszámlálónak a jövő évi országgyűlési választásra Karácsony Gergely felhívására. Ez az első alkalom, amikor a kerületek egy része együtt toboroz.

Hivatalosan ugyan még ki se hirdették a jövő évi országgyűlési választás időpontját, Karácsony Gergely főpolgármester már megkezdte a budapesti szavazatszámlálók toborzását. A kissé baljósra sikeredett felhívásban jócskán emeli a tétet, mondván „ebben az országban a demokrácia védelme hétköznapi kihívásunk lett, és hétköznapi tetteinken is múlik”. A választások tisztaságának megőrzésében „kiemelt szerepe lesz azoknak, akik a szavazókörökben összeszámolják a szavazatokat”.

A szavazatszámláló bizottságok feladata a szavazás helyszíni lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és – ha szükséges – a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is. A korán indított toborzás célja, hogy minél többen jelentkezzenek hivatalos szavazatszámlálónak Budapesten, legyen kiből válogatni jövő februárban a helyi választási irodáknak. A képviselő testületek ugyanis az irodák javaslatára választják ki a bizottságok tagjait.

A napi díjként megajánlott bruttó 80 ezer forint, szabad nap és ingyenes étkezés láttán azt hihetné az ember, hogy nem lesz nehéz feladat megfelelő számú számlálót találni. Csakhogy korántsem egy aprócska csapat összeverbuválásáról van szó. A 2022-es áprilisi választáson országosan mintegy 11 ezer szavazatszámláló bizottság működött. Budapesten összesen 1415 szavazókör várta a szavazókat. Minden szavazókörben legalább 3 választott szavazatszámlálónak kell lennie (őket biztosítják az önkormányzatok), míg a listát állító jelölő szervezetek (pártok) 2-2 tagot küldhetnek. A legutóbbi választáson országszerte 40 ezernél is több, pártok által delegált tagja volt a szavazatszámláló bizottságoknak.

A választási törvény 2024. decemberi módosításával a fővárosi számok némiképpen változhatnak jövőre. Az új szabályok értelmében Budapesten 18 helyett 16, Pest vármegyében pedig 12 helyett 14 választókerület lesz, ráadásul a választókerületi határokat is jelentősen átrajzolták. (Kisebb módosításokat fogadtak el Fejér és Csongrád-Csanád vármegye választókerületi beosztását illetően is.) A kormány a demográfiai adatokkal magyarázta a módosítást, az ellenzéki pártok szerint azok a kormánypártok érdekeire optimalizálták az új határokat.

A fővárosi szavazókörök felülvizsgálatát a kerületi választási irodák még végzik, mindenesetre 2024-ben 1367 szavazókör működött Budapesten. A törvény szerint egy szavazókörbe minimum három, de a legtöbb esetben legalább öt választott szavazatszámlálót kell beosztani. Az átjelentkezőket fogadó szavazókörökben – a hosszú sorok elkerülése érdekében - külön szavazatszámlálókkal rendelkező alszavazóköröket kell létrehozni. A fővárosi önkormányzat úgy számol, hogy nagyságrendileg több mint hatezer választott szavazatszámlálóra lesz szükség jövőre Budapesten.

A pártok által delegált szavazatszámlálók javadalmazását – ha van - a jelölő szervezetek határozzák meg és fizetik ki. A fővárosi önkormányzat, illetve a kerületek által toborzott hivatalos számlálók tiszteletdíját jogszabály írja elő. A normatíva 2014-ben 20 ezer, 2018-ban 35 ezer, 2022-ben 50 ezer forint volt. A jövő évi választásokra vonatkozó miniszteri rendelet szeptember közepén jelent meg. Ennek értelmében a bizottsági elnököt bruttó 90 ezer forint, a tagokat bruttó 80 ezer forint illeti meg a szolgálatért. A Nemzeti Választási Iroda által biztosított (állami) normatíva fedezetét előleg formájában legalább 40 nappal a választási napja előtt kapják meg az önkormányzatok, amivel azután a választás után elszámolnak. A főváros ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a korábbi választások tapasztalatai alapján nagyon sok helyen ki kellett egészítenie a normatívát a kerületi önkormányzatnak ahhoz, hogy elegendő számú szavazatszámlálót találjon. Étkezésre minden szavazatszámláló jogosult, ugyancsak a választási költségvetés terhére.

A hivatalos szavazatszámláló csak helyi – bejelentett lakcímmel bíró - lakos lehet, akinek esküt kell tennie és részt kell vennie egy felkészítő tanfolyamon is. A választott szavazatszámlálók toborzását hagyományosan a kerületi önkormányzatok végzik a rendelkezésükre álló felületeken (pl. kerületi lap, hirdetőtábla), de az utóbbi választások tapasztalatai azt mutatták, hogy ez egyre több helyen okoz nehézséget. A Fővárosi Választási Iroda ezt érzékelve – most először – segítséget nyújt az arra igényt tartó kerületeknek egy közös népszerűsítő kampány indításával és az egységes elektronikus felületen való jelentkezés biztosításával.

Az I., V., XIII., XVII. és a XXIII. kerület nem tartott igényt erre, így ők teljesen önállóan toboroznak

– válaszolta a Népszava kérdésére a fővárosi önkormányzat.

A beérkezett adatokat (amelyek egyébként alapvetően elérhetőségi adatok csak) a főváros hetente küldi meg az együttműködő kerületi önkormányzatoknak, a jelentkezőkkel már ők veszik fel a kapcsolatot. A törvényi feltételek fennállását a helyi választási irodák ellenőrzik. Egyetlen hétvége alatt már több mint 1500-an jelentkeztek. Az adatok feldolgozása folyamatos.

Hivatalosan ugyan még ki se hirdették a jövő évi országgyűlési választás időpontját, Karácsony Gergely főpolgármester már megkezdte a budapesti szavazatszámlálók toborzását. A kissé baljósra sikeredett felhívásban jócskán emeli a tétet, mondván „ebben az országban a demokrácia védelme hétköznapi kihívásunk lett, és hétköznapi tetteinken is múlik”. A választások tisztaságának megőrzésében „kiemelt szerepe lesz azoknak, akik a szavazókörökben összeszámolják a szavazatokat”.

A szavazatszámláló bizottságok feladata a szavazás helyszíni lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és – ha szükséges – a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is.

A korán indított toborzás célja, hogy minél többen jelentkezzenek hivatalos szavazatszámlálónak Budapesten, legyen kiből válogatni jövő februárban a helyi választási irodáknak. A képviselő testületek ugyanis az irodák javaslatára választják ki a bizottságok tagjait.

A napi díjként megajánlott bruttó 80 ezer forint, szabad nap és ingyenes étkezés láttán azt hihetné az ember, hogy nem lesz nehéz feladat megfelelő számú számlálót találni. Csakhogy korántsem egy aprócska csapat összeverbuválásáról van szó. A 2022-es áprilisi választáson országosan mintegy 11 ezer szavazatszámláló bizottság működött. Budapesten összesen 1415 szavazókör várta a szavazókat. Minden szavazókörben legalább 3 választott szavazatszámlálónak kell lennie (őket biztosítják az önkormányzatok), míg a listát állító jelölő szervezetek (pártok) 2-2 tagot küldhetnek. A legutóbbi választáson országszerte 40 ezernél is több, pártok által delegált tagja volt a szavazatszámláló bizottságoknak.

A választási törvény 2024. decemberi módosításával a fővárosi számok némiképpen változhatnak jövőre.

Az új szabályok értelmében Budapesten 18 helyett 16, Pest vármegyében pedig 12 helyett 14 választókerület lesz, ráadásul a választókerületi határokat is jelentősen átrajzolták. (Kisebb módosításokat fogadtak el Fejér és Csongrád-Csanád vármegye választókerületi beosztását illetően is.) A kormány a demográfiai adatokkal magyarázta a módosítást, az ellenzéki pártok szerint azok a kormánypártok érdekeire optimalizálták az új határokat.

A fővárosi szavazókörök felülvizsgálatát a kerületi választási irodák még végzik, mindenesetre 2024-ben 1367 szavazókör működött Budapesten. A törvény szerint egy szavazókörbe minimum három, de a legtöbb esetben legalább öt választott szavazatszámlálót kell beosztani. Az átjelentkezőket fogadó szavazókörökben – a hosszú sorok elkerülése érdekében - külön szavazatszámlálókkal rendelkező alszavazóköröket kell létrehozni. A fővárosi önkormányzat úgy számol, hogy nagyságrendileg több mint hatezer választott szavazatszámlálóra lesz szükség jövőre Budapesten.

A pártok által delegált szavazatszámlálók javadalmazását – ha van - a jelölő szervezetek határozzák meg és fizetik ki. A fővárosi önkormányzat, illetve a kerületek által toborzott hivatalos számlálók tiszteletdíját jogszabály írja elő. A normatíva 2014-ben 20 ezer, 2018-ban 35 ezer, 2022-ben 50 ezer forint volt. A jövő évi választásokra vonatkozó miniszteri rendelet szeptember közepén jelent meg. Ennek értelmében a bizottsági elnököt bruttó 90 ezer forint, a tagokat bruttó 80 ezer forint illeti meg a szolgálatért. A Nemzeti Választási Iroda által biztosított (állami) normatíva fedezetét előleg formájában legalább 40 nappal a választási napja előtt kapják meg az önkormányzatok, amivel azután a választás után elszámolnak. A főváros ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a korábbi választások tapasztalatai alapján nagyon sok helyen ki kellett egészítenie a normatívát a kerületi önkormányzatnak ahhoz, hogy elegendő számú szavazatszámlálót találjon. Étkezésre minden szavazatszámláló jogosult, ugyancsak a választási költségvetés terhére.

A hivatalos szavazatszámláló csak helyi – bejelentett lakcímmel bíró - lakos lehet, akinek esküt kell tennie és részt kell vennie egy felkészítő tanfolyamon is. A választott szavazatszámlálók toborzását hagyományosan a kerületi önkormányzatok végzik a rendelkezésükre álló felületeken (pl. kerületi lap, hirdetőtábla), de az utóbbi választások tapasztalatai azt mutatták, hogy ez egyre több helyen okoz nehézséget. A Fővárosi Választási Iroda ezt érzékelve – most először – segítséget nyújt az arra igényt tartó kerületeknek egy közös népszerűsítő kampány indításával és az egységes elektronikus felületen való jelentkezés biztosításával. Az I., V., XIII., XVII. és a XXIII. kerület nem tartott igényt erre, így ők teljesen önállóan toboroznak – válaszolta a Népszava kérdésére a fővárosi önkormányzat.

A beérkezett adatokat (amelyek egyébként alapvetően elérhetőségi adatok csak) a főváros hetente küldi meg az együttműködő kerületi önkormányzatoknak, a jelentkezőkkel már ők veszik fel a kapcsolatot. A törvényi feltételek fennállását a helyi választási irodák ellenőrzik. Egyetlen hétvége alatt már több mint 1500-an jelentkeztek. Az adatok feldolgozása folyamatos.