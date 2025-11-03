interjú;Iványi Gábor;Donáth Anna;

2025-11-03 19:03:00 CET

Donáth Anna értetlenül áll az Iványi Gábor lelkész, valamint több ismert politikus - köztük Gurmai Zita, Szél Bernadett és Herényi Károly - elleni vádemelés előtt, amelyre több, mint egy évvel a rabosításuk után került sor. A Momentum volt elnöke szerint az ügyet politikai okból melegítették fel, hogy eltereljék a figyelmet a kormány számára kellemetlen ügyekről, mint a Szőlő utca, gyermekvédelem vagy akár Magyar Péter. Interjú.

Mit szól a vádemeléshez?

Értetlenül állok, azelőtt, hogy miért pont most. Amikor körülbelül másfél éve rabosítottak minket, olyan gyorsan történtek a dolgok, hogy mindenki azt mondta, 1-2 héten belül sor kerül erre. Ehhez képest másfél év eltelt.

Akkor mi a sejtése, miért pont most? Aktív politikai szereplőt nem vádolnak.

Nem, de csak arra tudok gondolni, hogy hirtelen kellett valami ellenzéki figyelemelterelés. Nyilvánvalóan az ellenzéki szavazók szívét és lelkét bántja, ha ezt az ügyet felmelegítik.

Az biztos, hogy jobban szeretnék, ha erről szólna a sajtó, mintsem a Szőlő utcáról, vagy gyermekvédelemről…

Vagy akár Magyar Péterről?

Vagy akár Magyar Péterről, igen. Bár azt kevésbé tudják kontrollálni, de azért nyilván mindent megtesznek, hogy valahogyan sikerüljön őt is összemosni az úgymond régi ellenzékkel, és reagáltassák mindenféle dologra. De azt gondolom, hogy ez az ügy pont azt mutatja, hogy itt nincs régi és új ellenzék, hanem kiáll a morális oldalon, és az elesettek mellett. Aki Iványi Gábort börtönbe akarja küldeni, az jó ember nem lehet.

Önt börtönbe akarják? Készül ilyesmire?

Nem készülök ilyesmire, mert teljesen megalapozatlan az egész vádemelés. Visszanéztük az úgynevezett bizonyítékokat, és azok alapján sem követtünk el bűncselekményt.

Az ügyészség szerint sorfalként akarták eltolni a pénzügyőröket, ami hivatalos személy elleni erőszak.

Rengeteg felvétel van, a teljes média nyomon követte. A felvételeken is világosan látható, hogy semmi olyan nem történt, ami hivatalos személy elleni erőszak lett volna. De ez mindegy is, mert ha kreálni akarnak valamit, akkor kreálni fognak.

Arról nem tud, hogy hány év szabadságvesztést kértek ön ellen?

Négy soros tájékoztatást küldött az ügyészség a vádemelésről, ebben nem szerepel az, hogy pontosan mit kértek ránk. Szél Bernadettel beszéltem, ő ugyanezt a 4 sort kapta. A kért tételeket szerintem egyikünk sem tudja még pontosan, én addig a pontig nem aggódom, amíg komolyan fel nem merülhet a börtönbüntetés. Ugyanis számomra egyetlen egy határ van, ha a fiamtól el akarnak szakítani fizikailag. De szerintem a közelében nem vagyunk ennek, ha jól értem a legrosszabb, ami történhet az a felfüggesztett börtönbüntetés.