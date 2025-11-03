Újabb egymilliárdot tolt Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea a Felcsúton építkező cégébe

Felcsút;Mészáros Lőrinc;Várkonyi Andrea;

Most is a közös bankszámlájukról utalhattak.

Egymilliárd forintot fizetett be október elején Ekho Belvedere Kft. nevű cégébe Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea, az iratok alapján ezúttal is közös bankszámláról teljesíthették a tízszámjegyű utalást – írja a G7.

A portál már a nyáron beszámolt arról, hogy Mészáros és Várkonyi néhány héten belül jelentősen feltőkésítette az Ekho Belvedere Kft.-t. Ez az a vállalat, amely az ország leggazdagabb házaspárjának Széchenyi-hegyi otthonát is megszerezte, de az évek folyamán számos más ingatlant és egy elektromos „luxusjachtot” is belepakoltak.

A G7 összesítése alapján tavasszal két részletben 1,6 milliárd forintot fizettek be a cégbe, amit most további egymilliárddal fejeltek meg,

ezzel a vállalat vagyona néhány hónap alatt több, mint duplájára nőtt, hiszen tavaly év végén még nem érte el a kétmilliárd forintot.

Bár Mészáros és Várkonyi papíron külön-külön teljesítették a befizetéseket, a gyakorlatban nem ez történt. A tranzakcióról kiállított banki igazolás szerint ugyanis a pénz tavasszal mindkét alkalommal egy összegben érkezett közös bankszámlájukról, és úgy tűnik, most is ez történt.

A G7 szerint nem lenne meglepő, ha az újabb milliárdos befizetés is a felcsúti építkezésre menne el. A cég ugyanis – mint arról a portál már korábban beszámolt – több hektáron építkezik olyan telkeken, amelyeket a házaspár korábban az Ekho Belvedere Kft. tulajdonába adott.