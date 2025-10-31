447 millióért vásárolt földet a Mészáros család októberben Fábiánsebestyén környékén

földvásárlás;Mészáros Lőrinc;Várkonyi Andrea;

2025-10-31 12:12:00 CET

Már Várkonyi Andrea és Mészáros Andrea is elérte a Magyarországon engedélyezett 300 hektáros limitet, amit földművesként megvehettek.

Újabb Csongrád-Csanád vármegyei földekre tette rá a kezét a Mészáros család, októberben 86 olyan termőföld adásvételi szerződést függesztettek ki, amelyek értelmében Mészáros Andrea (nem azonos Várkonyi Andreával, Mészáros Lőrinc feleségével) összesen 447 millió forintért mintegy 294 hektárnyi földterületet vásárol Fábiánsebestyén környékén - írja az Átlátszó.

A lap felidézi, hogy júliusban a felcsúti oligarcha felesége, Várkonyi Andrea vásárolt földeket összesen 484 millió forintért ugyanitt, a két ügyletsorban pedig közös, hogy akkor is és most is a térség fideszes országgyűlési képviselőjétől, Farkas Sándortól és családjától vették meg a földeket. Ezzel összesen már 931 millió forint értékben vettek területeket tőlük, csaknem 600 hektárt.

Az októberi vásárlás azonban eltér a júliusi vásárlástól annyiban, hogy a gazdát cserélt földeket nem egy szerződésben szerepeltették, hanem helyrajzi számokra bontva külön szerződtek minden egyes tételről, így összesen 86 különböző szerződést kötöttek. Ugyanakkor az adásvétellel érintett földeket most is minden esetben Orbán Viktor korábbi iskolatársához köthető mezőgazdasági cégek bérlik. A szerződések érdekessége, hogy Várkonyi Andreának az összes októberben megvásárolt területre vételi joga van bejegyezve 2025. december 31-ig. Júliusban a szerepek még fel voltak cserélve, ugyanis akkor Várkonyi Andrea vásárolta meg a földeket, és Mészáros Andrea javára jegyeztek be azonos tartalmú vételi jogot.

Hogy mindennek mi értelme van, az is kiderült: az Átlátszó szerint ugyanis a vásárlásokkal Várkonyi Andrea és Mészáros Andrea is elérte a Magyarországon engedélyezett 300 hektáros limitet, amit földművesként megvehettek. Korábban Orbán Ráhel anyósa is megközelítette a magánszemélyként megvásárolható hivatalos földterület-maximumot Somogy vármegyében.

Mészáros Andreáról egyébként a lap azt írja, hogy továbbra sem tudni róla sokat, azon kívül, hogy van egy közös gyereke ifj. Mészáros Lőrinccel, akit szintén Mészáros Lőrincnek neveztek el. Lakcíme Felcsútra, a Puskás Akadémia Öregdiákjaiért Alapítvány címére van bejegyezve, továbbá résztulajdonos a Mészáros Agro Kft.-ben, ahol Mészáros Lőrinc mellett gyermekei és Várkonyi Andrea is megtalálható a tulajdonosok között.