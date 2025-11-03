A Blikk megvásárlása előtt csaknem 13 milliárdos kölcsönt kapott az Indamedia a Mészáros-féle MBH-tól

hitel;Blikk;Mészáros Lőrinc;Indamedia;MBH Bank;

2025-11-03 19:06:00 CET

Miközben az Indamedia tulajdonosa, Vaszily Miklós az MBH felügyelőbizottságának az elnöke.

12,92 milliárd forintos jelzálogkölcsönt vett fel a fele részben a TV2 elnökének, Vaszily Miklósnak a tulajdonában álló Indamedia Network nem sokkal azelőtt, hogy bejelentették: a vállalat megvásárolja a Glamourt és a Blikket is kiadó Ringier Hungaryt – írja egy október 28-án közzétett jelzálogbejegyzés alapján a hvg.hu.

A portál arról számol be, hogy

a hitelt a Mészáros Lőrinc befolyása alatt álló MBH Bank nyújtja a vállalatnak a szokásos biztosítékok fejében.

A kölcsönért cserébe a teljes bevételi oldalt zálogosítják, vagyis minden mostani és jövőbeli vevőkövetelés, árbevétel és egyéb bevételi jog a bank biztosítéka. Emellett a cégcsoport összes mostani és jövőbeni ingó eszközére is kiterjed, amihez elidegenítési és terhelési tilalom is tartozik, vagyis a zálogtárgyakat a bank hozzájárulása nélkül nem lehet eladni vagy megterhelni. Végül a a banknál és esetleg más intézménynél vezetett számlák követelései felett óvadékot alapítottak, aminek az a jelentősége, hogy nemfizetés esetén a bank bírósági végzés nélkül is felhasználhatja a számlaegyenlegeket a tartozás kiegyenlítésére.

A hvg.hu megkereste az ügyben az MBH-t, ahonnan a cikk megjelenése után azt írták: „Az MBH Bank Nyrt. a hitelügylet kezelése során a vonatkozó jogszabályok, így a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény összeférhetetlenségi és kapcsolt személyekkel szembeni kockázatvállalási szabályainak maradéktalan betartásával, a kapcsolódó belső szabályzatai által meghatározott ügyrend szerint járt el. A hitelügyletről további információt a banktitok átadásának tilalma miatt nem áll módunkban közölni”.

A portál megjegyzi, Vaszily Miklós az MBH Bank felügyelőbizottságának elnöke március óta (2023 óta tagja a testületnek), ami már önmagában pikánssá teszi a kölcsönt. A hitelintézeti törvény szerint „vezető állású személy nem vállalhat szerződéses kötelezettséget azzal a pénzügyi intézménnyel szemben, amelyben igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tag vagy ügyvezető, kivéve, ha a szerződés megkötéséhez az igazgatóság előzetesen egyhangú szavazással hozzájárult”. Az előkészítő és döntési folyamatból pedig ki kell zárni az érintettet, illetve nem kaphat a piacinál kedvezőbb kondíciókkal kölcsönt.