Észak-Korea;halálhír;Kim Dzsongnam;

2025-11-04 08:02:00 CET

Három diktátort szolgált ki.

97 éves korában meghalt Kim Dzsongnam, Észak-Korea korábbi névleges államfője - számolt be róla a BBC.

Kim Dzsongnam 1998 és 2019 között Phenjanban a Legfelsőbb Népi Gyűlés elnöki tisztségét töltötte be, emellett különféle diplomáciai pozíciókat töltött be. Működési ideje alatt a sztálinista ország három diktátorát is kiszolgálta, az ország alapítóját, Kim Ir Szent, fiát, Kim Dzsongilt és unokáját, Kim Dzsongunt. Halálát november 3-án többszörös szervleállás okozta az észak-koreai központi hírügynökség (KCNA) jelentése szerint.

A totalitárius rezsim „régi generációs forradalmárként” jellemezte Kim Dzsongnamot, aki, „rendkívüli eredményeket hagyott maga után” a pártunk és az országunk fejlődéstörténetében. Tiszteletére állami temetést tartottak.

Kim Dzsongnam fiatalkorában előbb a phenjani Kim Ir Szen egyetemen és Moszkvában tanult, aztán alacsonyabb rangú tisztviselőként elkezdte pályafutását a rezsim közvetlen szolgálatában, majd külügyminiszterré emelkedett. Kim Dzsongil regnálása alatt már szinte végig a Legfelsőbb Népi Gyűlés elnöke volt, hivatalosan gyakran képviselte a nemzetközi színtéren Észak-Koreát, miközben a tényleges hatalom végig a Kim-dinasztia kezében volt (akikkel nem állt vérrokonságban).

Hosszú ténykedése egészen egyedülállónak számít Észak-Koreában, ahol gyakorta előfordul, hogy a diktátorral bármilyen módon szembeforduló politikusokat munkatárborba küldik vagy kivégzik. Mint azt Thae Dzsongho, Dél-Koreába menekült korábbi észak-koreai diplomata a BBC-nek elmondta, Kim Dzsongnam hosszú életének és működésének titka leginkább az volt, hogy soha egyetlen szót sem mondott, amelyet a rezsim problémásnak tartott volna, soha nem mondta ki a saját véleményét. „Soha nem mutatott kreativitást. Soha nem alkotott új politikát. Csak azt ismételte meg, amit a Kim család korábban mondott” - ismertette.

Kim Dzsongnam hivatali ideje alatt három ízben, 2000-ben, 2007-ben és 2018-ban találkozott Dél-Korea éppen regnáló elnökeivel. Csung Dong-jong, Dél-Korea újraegyesítési minisztere részvétét fejezte ki a haláleset miatt, mondván, „értelmes beszélgetéseket folytatott a Koreai-félsziget békéjéről” vele.