Új fejlesztésű interkontinentális rakétával parádézott Észak-Korea

Észak-Korea;katonai parádé;ballisztikus rakéta;

2025-10-11 11:01:00 CEST

Kína, Oroszország és Vietnám magas rangú tisztviselőinek jelenlétében.

Észak-Koreában a kormányzópárt, a Koreai Munkapárt megalakulásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai parádén felvonultattak többek között egy újonnan kifejlesztett, Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakétát.

A katonai parádét Phenjanban, a Kim Ir Szenről elnevezett téren tartották Kim Dzsongun észak-koreai diktátor mellett egyebek között Kína, Oroszország és Vietnám magasrangú képviselőinek jelenlétében. Li Csiang kínai miniszterelnök és To Lam, a vietnami kommunista párt főtitkára állt Kim Dzsongun két oldalán, míg Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, jelenleg az orosz biztonsági tanács alelnöke pedig To Lam mellett. A KCNA észak-koreai hírügynökség a bemutatott új interkontinentális ballisztikus rakétát „a legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszernek” írta le.

A KCNA szeptemberben számolt be egy új, nagy tolóerővel működő szilárd üzemanyagú rakétahajtómű tesztjéről, amivel kapcsolatban akkor megjegyezte, hogy azt a fejlesztés alatt álló új generációs Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakétához fogják használni. Az észak-koreai hírügynökség beszámolója szerint „ahogy a Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakéta, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszere, belépett a térre, (...) a nézők lelkes éljenzése a tetőfokára hágott.”

A KCNA jelentése szerint a parádén egyebek között rövidebb hatótávolságú ballisztikus, cirkáló és szuperszonikus rakéták is voltak, amelyekről Észak-Korea korábban úgy nyilatkozott, hogy képesek nukleáris csapást mérni a rivális Dél-Korea területén lévő célpontokra.