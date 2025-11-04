Őrizetbe vettek egy lett állampolgárságú férfit, aki túszejtéssel fenyegetőzött egy osztrák vonaton

Ausztria;fenyegetés;túszejtés;

2025-11-04

Nem volt nála fegyver, de nagyon agresszíven viselkedett.

Ausztriában őrizetbe vettek egy lett állampolgárt, aki túszejtéssel fenyegetőzött egy Bécsből Innsbruckba tartó vonaton.

A salzburgi rendőrség szóvivője a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy a 31 éves férfi az úton azzal fenyegetőzött, túszokat ejt, ha rendőrök szállnak fel a vonatra. Amikor a vonat Salzburgban megállt, a különleges erők őrizetbe vették. Egy rendőr megsérült, amikor a férfi megpróbált ellenállni a letartóztatásnak - tette hozzá a szóvivő.

Hatósági közlések szerint a férfinál nem volt fegyver, de az ORF salzburgi portálja szemtanúkra hivatkozva azt írja, nagyon agresszíven viselkedett.

Az eset csak néhány nappal azután történt, hogy több ember megsérült egy brit vonaton történt késeléses támadásban. Azóta egy 32 éves gyanúsítottat letartóztattak és vádat emeltek ellene.