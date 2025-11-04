Feljelenti Dobrev Klárát Hankó Balázs

feljelentés;DK;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;Kulturális és Innovációs Minisztérium;Hankó Balázs;Hatházi Róbert;

2025-11-04 14:58:00 CET

A kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint a DK elnöke „hazug és aljas módon” vádolja. Hankó Balázs azután háborodott fel, hogy Dobrev Klára megkérdezte tőle és Semjén Zsolttól, „hány pedofil pap kapott még tízmilliókat az államtól szexuáledukációs felvilágosító képzésre?”

„Állj, ne tovább! Feljelentést teszek Dobrev Klára ellen, mert hazug és aljas módon vádol” – jelentette ki kedden a Facebook-oldalán közzétett videójában Hankó Balázs.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter a videóban idézte a DK elnökét, aki korábban azt kérdezte: Hány pedofil pap kapott még tízmilliókat az államtól szexuáledukációs felvilágosító képzésre? Válaszokat követelünk Hankó Balázstól”. A tárcavezető mai nyilatkozatában közölte, hogy visszautasítja az „aljas vádakat”, és feljelenti Dobrev Klárát. „Kíváncsian várom, hogy az Európai Parlament mentelmi jogát felfüggeszti-e” – tette hozzá a miniszter.

„Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az imént jelentette be, hogy feljelent engem, válaszokat azonban ő sem adott a kérdéseimre. (…) A kérdéseim, amik miatt most feljelentenek, változatlanok. Fel fogom tenni őket a bíróságon is, ha kell. (…) Az igazság úgyis ki fog derülni, tenni fogok róla” – reagált Dobrev Klára kedd délután a Facebook-oldalán.

Az ügy előzménye, hogy Demokratikus Koalíció (DK) elnöke bő egy hónapja, lapunk egyik korábbi cikkére hivatkozva elevenítette fel, hogy bő egy éve pedofíliával bukhatott meg a Fidesz-közeli kecskeméti plébános, Hatházi Róbert, akinek kilencéves áldozata is lehetett. „A pedofíliával gyanúsított plébánost nemcsak kitüntette a kecskeméti fideszes polgármester, hanem a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól 75 millió forint közpénzt is kapott, »szexuáledukációs felvilágosító képzésre«” – írta október 3-án közzétett közleményében Dobrev Klára.

A DK elnöke ezután közölte, azonnali választ vár az ügyben a támogatást adó Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) jelenlegi vezetőjétől, Hankó Balázstól, valamint az egyházakat felügyelő miniszterelnök-helyettestől, Semjén Zsolttól, hogy „hány esetben adtak több tízmillió forint közpénzt pedofíliával gyanúsított embereknek szexuáledukációs felvilágosító képzésekre?”

A feljelentés ténye annyiban nem okozhat meglepetést, hogy a KIM már a nyilatkozat után, egy hónapja jelezte, hogy jogi úton venne elégtételt Dobrev kijelentései miatt. „Határozottan visszautasítjuk azokat az állításokat, amelyek szerint bármilyen módon pedofíliával gyanúsított személy támogatást kapott volna. Ilyen nem történt” – közölte akkor a tárca.