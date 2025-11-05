Ötven felettieket is sorkatonasággal riogat a kamu AI-kisfilm

sorkatonaság;mesterséges intelligencia;Meta;Ruszin-Szendi Romulusz;

A mesterséges intelligenciával készített kisfilmben a kormánypropagandisták meghamisították Ruszin-Szendi Romulusz egyik nyilatkozatát.

56 évestől 65 évesig tartó korosztályt állított be célcsoportnak a megafonos Apáti Bence által alapított Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) ahhoz a Facebook-hirdetéséhez, amelyben azzal riogatnak, hogy a Tisza sorkatonaságot vezetne be. A mesterséges intelligenciával (AI) készített kisfilmben a kormánypropagandisták meghamisították Ruszin-Szendi Romulusz egyik nyilatkozatát.

A Tisza biztonságpolitikai tanácsadója és a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke még júniusban egy zalaegerszegi fórumon leszögezte, hogy Magyarországon nincs olyan helyzet, hogy szükség lenne a sorkatonaság bevezetésére. Ruszin megjegyezte, amennyiben „baj” lenne „úgyis mindenkit be kell rántani azonnal” – utalt arra, hogy a jelenlegi jogszabályok, így az alaptörvény szerint is háború idején minden magyar állampolgár férfi behívható katonai szolgálatra.

Fideszes propagandisták a nyilatkozatból, amit Ruszin-Szendi a sorkatonaság feleslegességéről mondott, csak a mondat második felét terjesztették, mint bizonyítékot, hogy a Tisza visszaállítaná a sorkötelezettséget. Ebből gyúrt a NEM AI-technológiával egy kisfilmet, amelyen egy fiatal pár otthonában békésen üldögél a kanapáján, amikor Ruszin-Szendi Romulusz terepszínű ruhában berúgja az ajtajukat és a kétségbeesett fiút elragadja katonának.

A Meta (ehhez tartozik a Facebook is) hirdetésnyilvántartása szerint ezt a sokadik, hamisított és AI technológiával készített politikai pamfletet több százezren láthatták mindenféle korcsoportból (a reklámot korábban meghirdették fiatalabb korosztályok számára is.) Hogy pontosan mennyien nézték meg, azt nem tudni, mivel a Meta gyakorlatilag folyamatosan távolítja el a NEM reklámfilmjeit, mivel azok „nem felelnek meg a hirdetési alapelveknek” és az eltávolított reklámok később már nehezen vagy nem beazonosíthatóak.

Mint arról beszámoltunk, a nagy techplatformokon szeptember vége, illetve október eleje óta tilos a politikai célú hirdetés, azonban a NEM láthatóan ezt azzal próbálja kikerülni, hogy újra meg újra közzéteszi a korábban már letiltott hirdetést. A Ruszin-Szendiről szóló AI-felvételt is 14 különféle csomagban hirdették meg, ebből mára már csak 2 aktív, egy tucatot pedig eltávolított a Meta. Az egymás után újra és újra meghirdetett reklámok magyarázata Lévai Richárd marketingspecialista szerint az, hogy a NEM így is sok felhasználót ér el, másfelől pedig „teszteli” a rendszert, hogy meddig mehet el. Ha ugyanis már túl sok eltávolított hirdetése lesz egy reklámozónak, akkor egy idő után a Meta fel is függesztheti a fiókját. Az más kérdés, hogy a NEM indíthat más platformot és ott folytathatja a politikai tevékenységét, amíg azt is be nem zárja a Meta.