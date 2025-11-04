Krekó Péter is közölte, hogy a Mandiner állításaival szemben le sem töltötte a Tisza Világ appot

Mandiner;adatszivárgás;applikáció;Krekó Péter;dezinformáció;Tisza Párt;Tisza Világ;

2025-11-04 22:04:00 CET

Alföldi Róberthez hasonlóan a Political Capital igazgatója is cáfolja, hogy a feltört tiszás applikáció felhasználója lenne, így onnan az adatai ki sem szivároghattak.

„Ma tudtam meg a kormányoldali szennylapok kiváló tényfeltárásából, hogy Tisza-app felhasználó vagyok” – kezdi kedd esti Facebook-bejegyzését Krekó Péter, akiről a Mandiner azt állította, szerepel a neve a feltört Tisza Világ alkalmazás kiszivárgott adatbázisában.

A Political Capital igazgatója a kormányközeli, Orbán Balázs-féle MCC kötelékébe tartozó lap kedden megjelent cikkére reagált, amely listázni kezdte azokat az ismert közéleti személyiségeket, értelmiségieket, civileket és független újságírókat, akik az „interneten terjedő adatbázis” szerint regisztrált felhasználói a Tisza Párt nemrégiben feltört applikációjának.

„Lássuk be: ha valóban az lennék, akár állampolgárként, akár politikai elemzőként, abban sem lenne semmi különös. Csakhogy én soha életemben nem töltöttem le az említett alkalmazást. Jó lenne, ha a propagandamédia nem terhelné az olvasóit ismételten unalmas, kitalált történetekkel”

– írta Krekó Péter.

Posztjában hozzátette: „Úgy tűnik, itt nem csak adatszivárgási/adatlopási és személyes adatokkal való visszaélési botrányról van szó (biztos csak véletlen, de én eddig kizárólag a kormányoldali »médiában« láttam neveket), hanem vegytiszta dezinformációról is.”

Nem Krekó Péter az egyetlen, aki a Mandiner cikkében található információkkal ellentétben azt állítja, hogy valójában le sem töltötte az alkalmazást, így az adatai onnan ki sem szivároghattak. A nap folyamán korábban Alföldi Róbert is cáfolta, hogy az app felhasználója lenne, egyúttal jogi lépéseket helyezett kilátásba az „adatait jogosulatlanul kezelő sajtóorgánumok ellen”.

Mint arról beszámoltunk, még a múlt héten írta meg a kormánypárti Magyar Nemzet, hogy a Tisza Világ applikációjából 200 ezer felhasználó adata szivárgott ki, köztük olyan személyes adataik, mint a felhasználó nevük, e-mail-címük, telefonszámuk, és lakcímük is. Magyar Péter vasárnap egy posztban reagált a történtekre. Nem tagadta a történteket, sőt, a felelősöket is megnevezte, véleménye szerint a kibervédelmi incidens mögött az orosz szolgálatok állnak. „Mert egy céljuk van: a magyarok többségi akaratával szemben hatalomban tartani az ő érdekeiket kiszolgáló legfontosabb uniós szövetségesüket, Orbán Viktort” – vélekedett.

Orbán Viktor egy Facebook-videóban reagált a történtekre, amelyben súlyos nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette, hogy szerinte ukránok kezelhették magyar állampolgárok adatait. Továbbá összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, és az „ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását” rendelte el. Magyar Péter erre úgy reagált: „a viccnek is van határa, a kormány „külföldi szolgálatokkal összejátszva feltöreti a Tisza Párt applikációját”, és ezek után rendelnek el nemzetbiztonsági vizsgálatot. Azt is felidézte, hogy akkor nem volt vizsgálat, mikor orosz hackerek törték fel a Külügyminisztérium rendszerét.