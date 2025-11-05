Pokolgépes fenyegetés miatt átmenetileg felfüggesztették a washingtoni repülőtér forgalmát

légi közlekedés;repülőtér;Washington;Egyesült Államok;bombafenyegetés;

2025-11-05 08:19:00 CET

Egy, a New York-i LaGuardia repülőtérről felszállni készülő járat utasainak is el kellett hagyniuk kedden a gépet, ugyancsak hamis bombariadó következtében.

Pokolgépes fenyegetés miatt egy időre felfüggesztették a légi forgalmat a washingtoni Ronald Reagan Nemzeti Repülőtéren, amely az ország egyik legforgalmasabb légi kikötője – jelentették be szövetségi hatóságok kedd este.

Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter az X-en arról számolt be:

egy Houstonból a Washington környéki repülőtérre tartó United Airlines járatot fenyegettek meg azzal, hogy a fedélzetén bombát helyeztek el.

Az összes többi járatot várakoztatták, míg az érintett repülőgép leszállt, és a légi kikötő egy távolabbi, elszigetelt részére irányították. A Boeing 737-es repülőgépen tartózkodó 89 utast és a hatfős személyzetet busszal átszállították a terminálra. Az FBI tűzszerészei átvizsgálták a repülőgépet, de nem találtak robbanóanyagot.

Kedden volt egy másik hamis bombariadó is az Egyesült Államokban, a Delta Air Lines New York-i LaGuardia repülőtérről felszállni készülő járata utasainak kellett elhagyniuk a repülőgépet. A szakhatóságok itt sem talált robbanóanyagot.