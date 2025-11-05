Pokolgépes fenyegetés miatt átmenetileg felfüggesztették a washingtoni repülőtér forgalmát

Pokolgépes fenyegetés miatt egy időre felfüggesztették a légi forgalmat a washingtoni Ronald Reagan Nemzeti Repülőtéren, amely az ország egyik legforgalmasabb légi kikötője – jelentették be szövetségi hatóságok kedd este.
Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter az X-en arról számolt be:
egy Houstonból a Washington környéki repülőtérre tartó United Airlines járatot fenyegettek meg azzal, hogy a fedélzetén bombát helyeztek el.
Az összes többi járatot várakoztatták, míg az érintett repülőgép leszállt, és a légi kikötő egy távolabbi, elszigetelt részére irányították. A Boeing 737-es repülőgépen tartózkodó 89 utast és a hatfős személyzetet busszal átszállították a terminálra. Az FBI tűzszerészei átvizsgálták a repülőgépet, de nem találtak robbanóanyagot.
Kedden volt egy másik hamis bombariadó is az Egyesült Államokban, a Delta Air Lines New York-i LaGuardia repülőtérről felszállni készülő járata utasainak kellett elhagyniuk a repülőgépet. A szakhatóságok itt sem talált robbanóanyagot.