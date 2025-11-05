Átlépte a 35 napot, történelmi rekordot döntött a kormányzati leállás hossza az Egyesült Államokban

költségvetés;Egyesült Államok;leállás;

2025-11-05 07:33:00 CET

Nemcsak az intézmények nem működnek, de a szövetségi alkalmazottak sem kapják meg fizetésüket. Akadozik a szociális élelmiszersegélyek folyósítása is.

Az Egyesült Államokban kedden átlépte a 35 napot a kormányzati leállás ideje, az ország történetében még soha ilyen hosszan nem tartottak zárva a szövetségi intézmények elfogadott költségvetés hiányában.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője napi sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet a rekordhosszúságú kormányzati leállás hatásaira, megemlítve egyebek között a légiközlekedésben tapasztalható késéseket és járattörléseket, amit a szövetségi légiirányítás és a biztonsági ellenőrzéseket végző munkaerő hiányával magyarázott.

A kormányzati leállás miatt nemcsak az intézmények nem működnek, de a szövetségi alkalmazottak sem kapják meg fizetésüket, közöttük a légiirányítók és repülőtereken a biztonsági kapukat üzemeltető dolgozók sem. Költségvetés híján akadozik a szociális élelmiszersegélyek (Supplemental Nutrition Assistance Program) folyósítása is, amelyre több mint 41 millió amerikai jogosult.

Karoline Leavitt a sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva közölte, a Trump-adminisztráció eleget tesz azoknak a bírósági határozatoknak, amelyek a múlt hét végén előírták, hogy az élelmiszersegélyek folyósítása nem állhat le. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az erre szolgáló vészhelyzeti tartalék felszabadítása bonyolult folyamat, ami időt vesz igénybe.

A szóvivő a kialakult helyzetért a demokratákat hibáztatta, kiemelve, hogy a szenátusban elegendő számú demokrata szavazat hiányában az elmúlt bő három hónapban tartott 14 szavazáson nem tudták elfogadni az átmeneti költségvetést, amely a büdzséről szóló megállapodásig újraindíthatná a kormányzati intézményeket. Szavai szerint a demokraták az elmaradó bérek és szociális segélyek árán is kitartanak követelésük mellett, ami illegális bevándorlók számára is biztosítaná az egészségügyi ellátást a központi költségvetés terhére.

A demokraták azt követelik, hogy a Trump-adminisztráció változtatás nélkül hosszabbítsa meg az állami támogatással működő, Barack Obama elnöksége idején elfogadott egészségbiztosítási reform, az úgynevezett Obamacare működését, és az abban szereplő kedvezmények rendszerét.