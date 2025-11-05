Magyar Péter: Nyíltan fenyegeti és listázza a honfitársait a kormány, a rendszerváltás óta most először

Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-11-05 10:31:00 CET

„A rettegő hatalom minden erkölcsi és jogi határt átlépett” – állapította meg a Tisza Párt elnöke.

A rendszerváltás óta most először történt olyan, hogy egy magyar kormány nyíltan fenyegeti és listázza a honfitársait – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke hozzátette, „Orbánék már nyilvánosan listáznak és fenyegetnek bírókat, művészeket, újságírókat és civileket. Orbán Viktor janicsárjai telefonon és személyesen is zaklatják a magyarokat. Már a Fidesz-frakció szóvivője is nyíltan fenyegeti a korrupt hatalommal egyet nem értőket”. Ezzel a politikus arra utalt, hogy Németh Balázs – mint arra tegnap a 444 felhívta a figyelmet – megszerezte egy tiszás aktivista ellopott lakcímét, majd elment a házához videót forgatni.

Magyar Péter szerint „a rettegő hatalom minden erkölcsi és jogi határt átlépett”, és ez az a pont, amikor a magyar nemzetnek pártállásra tekintet nélkül össze kell fognia és megálljt kell parancsolnia Orbán Viktornak.

„Ma már mindannyian érezzük, hogy nincs jobb, nincs bal, csak magyar. 158 nap múlva nemcsak arról szavazunk, hogy működő és emberséges országban fogunk élni, hanem arról is, hogy olyan hazát szeretnénk-e, ahol a kormány nyíltan a saját honfitársaira támad és képes több százezer ember életét tönkretenni besúgóhálózattal, listázással és nyílt fenyegetéssekkel a hatalma megtartása érekében” – írta a Tisza Párt elnöke.