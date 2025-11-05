Az Orbán-kormány legújabb döntése értelmében MI-biztosokat jelölnek ki a minisztériumokban

minisztériumok;Magyar Közlöny;mesterséges intelligencia;

2025-11-05 10:03:00 CET

Távoktatás is indul a témában.

Több olyan határozat is megjelent a Magyar Közlönyben, amely a mesterséges intelligenciával (MI) foglalkozik – vette észre a 24.hu.

A portál összefoglalója szerint a kormány úgy döntött, hogy

fejlesztik a Nemzeti Jogszabálytár (NJT) és a hozzá kapcsolódó mesterségesintelligencia-alapú jogi támogató rendszert (LegalAI).

a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez kapcsolódó nemzeti érdekekre hivatkozva Szijjártó Péter külügyminiszter azt a feladatot kapta, hogy folyamatosan építse be a mesterséges intelligenciát Magyarország külpolitikai és külgazdasági stratégiájába.

a külügyminiszter mellett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek és a kultúráért és innovációért felelős Hankó Balázsnak kell kialakítani együttműködést az Amerikai Egyesült Államokkal, Kínával, Izraellel, az Egyesült Arab Emírségekkel, Németországgal és Ausztriával a mesterséges intelligencia területén, beleértve a szabványosítási, kutatási, ipari és oktatási együttműködéseket.

a kormány növelné a mesterséges intelligenciával kapcsolatos társadalmi tudatosságot, ezért külön határozott arról például, hogy Pintér Sándor belügyminiszter és Hankó Balázs – a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, Palkovics László bevonásával – 2026. március 31-ig dolgozza ki és 2026. december 31-ig indítsa el a mesterséges intelligencia oktatásának integrációját a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás területén.

a kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamin Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kapta feladatként, hogy vezesse be a közszolgálati jogviszonyban állók, az állami tulajdonú vállalatok, az államilag finanszírozott felsőoktatási intézmények számára a MI Jövünk – Mesterséges Intelligencia alapjai ingyenes, zárt rendszerű elektronikus távoktatás kurzus kötelező elvégzésének rendjét.

A kormány egy másik határozata szerint a kormányzati koordináció és kapcsolattartás, illetve a mesterséges intelligenciával foglalkozó szakértői hálózat megerősítése érdekében

felhívja a minisztereket, hogy jelöljenek ki Mesterséges Intelligencia Biztosokat a minisztériumokban,

felhívja a főispánokat, hogy a közigazgatási és területfejlesztési miniszter jóváhagyása mellett jelöljenek ki mesterségesintelligencia-felelősöket a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokban,