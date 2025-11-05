Kína egy évre felfüggeszti az amerikai termékekre kivetett pótvámokat

Kína;Egyesült Államok;importvámok;vámháború;

Kína egy évre felfüggeszti november 10-től az amerikai árukra kivetett 24 százalékos pótvámokat, de fenntartja a Donald Trump amerikai elnök intézkedésére válaszul bevezetett 10 százalékos vámokat – írja a Reuters.

Az Államtanács vámügyi bizottsága mindemellett bejelentette, hogy eltörlik az egyes amerikai mezőgazdasági termékekre kivetett, akár 15 százalékos vámokat is. A kínai szójababvásárlók ugyanakkor továbbra is 13 százalékos vámmal néznek szembe, beleértve a már korábban érvényben lévő 3 százalékos alapvámot is. A kereskedők szerint ez az amerikai szállítmányokat még mindig túl drágává teszi a brazil alternatívákhoz képest.

Donald Trump a múlt héten a dél-koreai Kjongdzsuban találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és az egyeztetést követően közölte, hogy több fontos pontban is döntés született. – Washington és Peking sok mindenben egyetért – állapította meg, majd bejelentette, az Egyesült Államok azonnali hatállyal csökkenti a korábban a kínai árucikkekre a fentanil összetevőinek beáramlása miatt kivetett vámokat. Emellett közölte, Kína nagy mennyiségű szójababot fog vásárolni, amit ő nagyra értékel. Konkrétumok említése nélkül az amerikai elnök azt is elmondta, hogy megoldódott a ritkaföldfémek kereskedelmével kapcsolatos kérdés. Ez egy kulcsfontosságú vitapont volt a két ország között, Donald Trump ugyanis azt követően helyezett kilátásba további 100 százalékos vámot a Kínából Egyesült Államokba érkező termékekre november 1-től, hogy Kína exportkorlátozó lépéseket jelentett be a ritkaföldfémek kivitelére.