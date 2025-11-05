Kitömik pénzzel a Lánczi-féle Szuverenitásvédelmi Hivatalt, nyár óta több mint 500 millió forinttal emelkedett a bérköltség

költségvetés;fizetés;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

A jelentős emelkedést nem az okozta, hogy tömegesen vettek fel embereket.

Csaknem 600 millió forinttal nőtt a Szuverenitásvédelmi Hivatal személyi juttatásainak összege június és szeptember között – vette észre a Népszava a Lánczi Tamás-féle NER-szervezet harmadik negyedévi adatai között.

Az SZVH a 2025. június 30-i állapot szerint összesen 1 milliárd 81 millió 155 ezer forintot fordított személyi juttatásokra, míg az október 30-án feltöltött adatok alapján ez az összeg 1 milliárd 678 millió 676 ezer forintra emelkedett.

A részletes bontásból kiderül, hogy a törvény szerinti illetmények összege 2025 júniusában 957,6 millió forint volt, szeptember végére pedig 1 milliárd 465,6 millió forintra nőtt. Az egyéb kifizetések 61,9 millióról 106,5 millió forintra emelkedtek, a béren kívüli juttatások 29,9 millióról 70,2 millióra, a ruházati és közlekedési költségtérítések 4,25 millióról 6,73 millióra. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira 27,5 millió helyett már 29,6 millió jutott.

A jelentős emelkedést nem az okozta, hogy tömegesen vettek fel embereket, hiszen a hivatalnál foglalkoztatottak létszáma a nyári adatok szerint 107 fő volt, amely szeptember végére 108 főre nőtt. A vezetői létszám is változatlanul három fő maradt. Az SZVH élén továbbra is Lánczi Tamás elnök áll, két elnökhelyettese Berzi Gergely és Szablics János.

A közzétett gazdálkodási adatok szerint a hivatal szerződésállománya is változott a nyári és őszi adatok között. A június 30-i állapotot tartalmazó lista 17 darab, ötmillió forintot meghaladó szerződést tartalmazott, míg a friss változatban 15 szerződés szerepel.

A legnagyobb értékű megbízás továbbra is kommunikációs feladatokra vonatkozik. A Balásy Gyula fémjelezte New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. közös szerződésének értéke jelenleg 865 millió forint, míg a korábbi, hasonló tartalmú megbízás 2025 júniusában 1 milliárd 289 millió forint volt. Új szerződésként jelent meg a 99999 Informatikai Kft. megbízása informatikai támogatásra, 19,68 millió forint értékben.

A többi, korábban szereplő partner – például a Dr. Motor Kft., a Dr. Szüts Ágnes Ügyvédi Iroda, a Rába Ügyvédi Iroda, a Neticle Zrt. és a Csepo Bt. – szerződése továbbra is hatályban van, jellemzően több éves időtartammal.