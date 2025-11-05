tüntetés;Iványi Gábor;Fekete-Győr András;

NAV tüntetés a budapesti Dankó utcában 2022-ben

„Mondjunk nemet a megfélemlítésre!” – Iványi Gábor mellett tüntetnek kedden a Dankó utcában

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze mellett a tiltakozáson Karácsony Gergely főpolgármester is felszólal majd.

Kedden, november 11-én 18:30-ra fáklyás tüntetést hirdetünk a Politikai Üldözöttekért Alapítvány szervezésében a Dankó utcába, az Oltalom Karitatív Egyesület székháza elé – jelentette be Fekete-Győr András szerdán a Facebook-oldalán, azt követően, hogy telefonon beszélt Iványi Gáborral.

A Momentum korábbi elnöke bejegyzésében azt üzente, „nemet kell mondanunk a politikai megfélemlítésre”, és leszögezte, hogy szerinte betelt a pohár.

„Adatlopási botrány, a választók nyilvános listázása, ellenzékiek ellen folytatott koncepciós eljárások, kamu nemzetbiztonsági vizsgálatok, és most talán a legaljasabb lépés: egy 74 éves lelkész és az általa fenntartott szociális intézmények elleni nyílt politikai leszámolási kísérlet”

– sorolta a politikus. Majd felidézte, a „rezsim pórázon tartott ügyészsége” hétfőn vádat emelt Iványi Gábor, valamint több ellenzéki politikus – többek között Donáth Anna, Gurmai Zita és Szél Bernadett – ellen „csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak” vádjával. Azért – hangsúlyozta –, mert 2022-ben békésen, élőlánccal próbálták megvédeni az Oltalom épületét és az egyesülethez forduló nehéz sorsú honfitársaink méltóságát a NAV felfegyverzett embereitől. „Ami folyik, az egy aljas, alantas, és átlátszó koncepciós eljárás” – jelentette ki Fekete-Győr András.

A politikus bejegyzésében azt is kiemelte,

  • a tüntetést azért tudják legkorábban kedden megtartani, mert Iványi Gábor épp Ukrajnában tartózkodik, „miközben az Orbán-rezsim itthon aljas koncepciós eljárásban politikai üldözést folytat ellene, ő ezekben a percekben is Bucsában segít a rászorulókon, ételt és vigaszt nyújtva azoknak, akiknek az életét Putyin véres háborúja földi pokollá változtatta”.

  • azt az embert próbálja börtönbe záratni a rezsim, aki az egész életét az elesettek megsegítésére tette fel. Aki népkonyhát működtet, hajléktalanokat ápol, iskolát tart fenn szegény gyereknek, és kórházat működtet ott, ahol az állam már rég cserbenhagyott mindenkit.

  • „miközben a miniszterelnök és családja milliárdos palotákban, jachtokon dőzsöl a lopott közpénzből, Iványi Gábor az utolsó forintjából is próbálja segíteni azokat, akiket az orbáni állam az út szélén hagyott. A Fidesz azért akarja elpusztítani őt, mert Gábor tükröt tart a NER »kereszténynek« hazudott rendszerének. Élő lelkiismeretként leplezi le a rezsim valódi arcát.”

„Mutassuk meg, hogy Iványi Gáborék nincsenek egyedül!” – üzente Fekete-Győr András. A Fáklyás tüntetés Iványi Gábor mellett – Mondjunk nemet a megfélemlítésre! nevű tiltakozáson az esemény leírása alapján felszólal majd mások mellett Iványi Gábor és Karácsony Gergely is, míg a köszöntőt Fekete-Győr András mondja.

A fejlesztés érdemi elemei maradhatnak el – figyelmeztetett a Podmaniczky Mozgalom vezetője.