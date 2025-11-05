„Mondjunk nemet a megfélemlítésre!” – Iványi Gábor mellett tüntetnek kedden a Dankó utcában

tüntetés;Iványi Gábor;Fekete-Győr András;

2025-11-05 12:58:00 CET

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze mellett a tiltakozáson Karácsony Gergely főpolgármester is felszólal majd.

Kedden, november 11-én 18:30-ra fáklyás tüntetést hirdetünk a Politikai Üldözöttekért Alapítvány szervezésében a Dankó utcába, az Oltalom Karitatív Egyesület székháza elé – jelentette be Fekete-Győr András szerdán a Facebook-oldalán, azt követően, hogy telefonon beszélt Iványi Gáborral.

A Momentum korábbi elnöke bejegyzésében azt üzente, „nemet kell mondanunk a politikai megfélemlítésre”, és leszögezte, hogy szerinte betelt a pohár.

„Adatlopási botrány, a választók nyilvános listázása, ellenzékiek ellen folytatott koncepciós eljárások, kamu nemzetbiztonsági vizsgálatok, és most talán a legaljasabb lépés: egy 74 éves lelkész és az általa fenntartott szociális intézmények elleni nyílt politikai leszámolási kísérlet”

– sorolta a politikus. Majd felidézte, a „rezsim pórázon tartott ügyészsége” hétfőn vádat emelt Iványi Gábor, valamint több ellenzéki politikus – többek között Donáth Anna, Gurmai Zita és Szél Bernadett – ellen „csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak” vádjával. Azért – hangsúlyozta –, mert 2022-ben békésen, élőlánccal próbálták megvédeni az Oltalom épületét és az egyesülethez forduló nehéz sorsú honfitársaink méltóságát a NAV felfegyverzett embereitől. „Ami folyik, az egy aljas, alantas, és átlátszó koncepciós eljárás” – jelentette ki Fekete-Győr András.

A politikus bejegyzésében azt is kiemelte,

a tüntetést azért tudják legkorábban kedden megtartani, mert Iványi Gábor épp Ukrajnában tartózkodik, „miközben az Orbán-rezsim itthon aljas koncepciós eljárásban politikai üldözést folytat ellene, ő ezekben a percekben is Bucsában segít a rászorulókon, ételt és vigaszt nyújtva azoknak, akiknek az életét Putyin véres háborúja földi pokollá változtatta”.

azt az embert próbálja börtönbe záratni a rezsim, aki az egész életét az elesettek megsegítésére tette fel. Aki népkonyhát működtet, hajléktalanokat ápol, iskolát tart fenn szegény gyereknek, és kórházat működtet ott, ahol az állam már rég cserbenhagyott mindenkit.

„miközben a miniszterelnök és családja milliárdos palotákban, jachtokon dőzsöl a lopott közpénzből, Iványi Gábor az utolsó forintjából is próbálja segíteni azokat, akiket az orbáni állam az út szélén hagyott. A Fidesz azért akarja elpusztítani őt, mert Gábor tükröt tart a NER »kereszténynek« hazudott rendszerének. Élő lelkiismeretként leplezi le a rezsim valódi arcát.”

„Mutassuk meg, hogy Iványi Gáborék nincsenek egyedül!” – üzente Fekete-Győr András. A Fáklyás tüntetés Iványi Gábor mellett – Mondjunk nemet a megfélemlítésre! nevű tiltakozáson az esemény leírása alapján felszólal majd mások mellett Iványi Gábor és Karácsony Gergely is, míg a köszöntőt Fekete-Győr András mondja.