A Demokratikus Koalíció szerint Pikó András lelkén szárad, ha a Fidesz nyer vasárnap a józsefvárosi időközin

Józsefváros;Demokratikus Koalíció;időközi önkormányzati választás;Pikó András;

2025-11-05 13:52:00 CET

A Demokratikus Koalíció közleménye szerint Pikó András polgármester felrúgta a józsefvárosi ellenzéki megállapodást, Pikó András viszont azt állítja, ha nem az ő jelöltje indul, az a Fideszt segíti.

„Ha nem lesz ellenzéki győzelem a vasárnapi józsefvárosi időközin, az Pikó András polgármester felelőssége lesz” – áll Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció szóvivője lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

Józsefvárosban a vasárnapi Losonci negyedben rendezett időközi önkormányzati képviselő-választás előtt tör felszínre a feszültség. A konfliktus oka, hogy a DK, és Pikó András mást jelöltet támogat, márpedig a párt állítása szerint ez az ő dolguk lenne. A DK a 2024-es önkormányzati választás előtt kötött alkura hivatkozik, állítása szerint megegyeztek Pikó Andrással, hogy a Losonci negyedben az ellenzéki párt állít jelöltet, ennek megfelelően indítottak is jelöltek, Tóth-Ádám Évát. Pikó András viszont szerintük felrúgta a megállapodást azzal, hogy ráindított egy jelöltet, Horváth Alexandert a DK jelöltjére.

Pikó András kedden Karácsony Gergellyel és Jámbor Andrással közösen levelet küldött Dobrev Klára DK-, valamint Komjáthi Imre MSZP-elnöknek. Szerintük csak Horváth Alexandernek van reális esélye legyőzni a Fideszt ebben a körzetben, minden ellene leadott ellenzéki szavazat a Fidesz malmára hajtja a vizet.



A DK a közleményben megemlíti, nem tartja igazságosnak, hogy miután 2024-ben beállt Pikó András mögé az önkormányzati választáson, amit Pikó meg is nyert, most ultimátumot ad nekik a polgármester. Ráadásul szerintük Pikó András a keddi nyílt levelével beismerte, hogy felrúgott egy létező megállapodást, valamint tagadják, hogy a DK-nak köze lett volna annak a videónak a nyilvánosságra hozatalához, ami miatt a Fidesz drogozással vádolja Horváth Alexandert.

Horváth Alexander neve nemrég körbejárta a sajtót, miután a Metropolon megjelent egy kevesebb mint egyperces, hangnélküli videó, amelyen ő, illetve vele szemben egy másik, ismeretlen személy szerepel, az utóbbinál egy fehér porral teli zacskó van, amelyből csíkokat húz ki. Pikó András a videó megjelenése után egy posztjában azt írta, „Egy évekkel ezelőtt készült videóval akarták megzsarolni (Horváthot – a szerk.), azt a hamis látszatot keltve, mintha évekkel a képviselősége előtt kábítószert fogyasztott volna. Nem történt ilyen, de valóban, nagyon fiatalon rossz időben volt rossz helyen és ezt valaki most felhasználta”. Később egy drogtesztet is nyilvánosságra hozott a polgármester, benne Horváth Alexander negatív eredményeivel.

A videófelvétel miatt a rendőrség házkutatást tartott Horváthnál, ezt követően Pikó már manipuláltnak nevezte a videót.

A DK szerint még nem késő helyrehozni a bizalomvesztést, ha a polgármester Tóth-Ádám Éva mellett fog kampányolni a vasárnapi időközin.