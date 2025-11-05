Szijjártó Péter közölte, Orbán Viktor és delegációja a Wizz Air gépével repül az Egyesült Államokba

Holnap útnak indul az a népes delegáció, amely Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével hivatalos látogatást tesz az Egyesült Államokban, Washingtonban – jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, ez lesz a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó a kormányfő és Donald Trump amerikai elnök között. Emellett – folytatta – folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, rendszeresen konzultáltak nagy nemzetközi események margóján vagy egyeztettek telefonon.
A tárcavezető szerint az, hogy az amerikaiak milyen tisztelettel és barátsággal viszonyulnak a Magyarországot képviselő delegációhoz, világosan látszik abból, hogy a delegáció az Egyesült Államok hivatalos állami vendégházában száll majd meg, mely közvetlenül a Fehér Ház mellett található.
Szijjártó Péter megjegyezte, nagy jelentőséget ad a pénteki találkozónak a tény, hogy a globális békepárti többség két fontos vezetője találkozik egymással. Napirendi pont lesz
az ukrajnai béketeremtés lehetősége. Magyarország készen áll, hogy amennyiben az amerikai-orosz előkészítő munkálatok sikeresek lesznek, Budapesten otthont adjon a békecsúcsnak.
egy nagy gazdasági és energia-együttműködési csomag létrehozása, melynek előkészítésén az elmúlt időszakban sokat dolgoztak.
A miniszter azt is közölte, hogy a miniszterelnöki delegáció a Wizz Air gépével repül az Egyesült Államokba. Orbán Viktort a kormány több tagja is elkíséri, a nemzetgazdasági, az innovációs, a honvédelmi és az energiaminiszter is jelen lesz, ahogy az építésügyi is. Mellettük több nagyvállalat vezetője, számos újságíró és kutatóműhelyek vezetői ugyancsak Washingtonba mennek. A miniszterek és a vállalatvezetők külön kétoldalú tárgyalásokat is folytatnak majd.
A tárcavezető felidézte, ma egy éve Donald Trump fölényesen megnyerte az elnökválasztási küzdelmet, és január 20-án hivatalba lépett, amivel „gyakorlatilag megkezdődött a magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatok aranykora”. Ez – folytatta – hatalmas váltást jelentett az azt megelőző 4 évhez képest, amikor Washingtonban a kormányzat abszolút mértékben ellenségesen viszonyult Magyarországhoz.
Majd kiemelte, az amerikai kormány Donald Trump vezetésével
feloldotta a szankciót, mely gátolta a paksi atomerőmű további építését,
visszahelyezték Magyarországot a vízummentes utazási programba,
és idén eddig kilenc jelentős amerikai vállalati beruházást jelentettek be, kis híján százmilliárd forintos értékben.