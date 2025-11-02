Az amerikai legfelsőbb bíróság elveheti Donald Trumptól a legfőbb külpolitikai fegyverét

politika;Egyesült Államok;nyomásgyakorlás;Donald Trump;külpolitikai célok;amerikai legfelsőbb bíróság;vámháború;

2025-11-02 15:40:00 CET

Donald Trump szerint katasztrófa lenne, ha ítélettel korlátoznák a politikáját. Szakemberek szerint a döntés valóban kihathat az eddigi amerikai külpolitikára és nehéz helyzetbe hozná az Egyesült Államok gazdaságát is.

Az amerikai legfelsőbb bíróság tárgyal arról a jövő héten, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke túllépett-e, vagyis megsértette-e a szövetségi törvényeket külpolitikájában fegyverként használt importvámokkal – derült ki az AP amerikai hírügynökség vasárnapi összeállításából. A cikk emlékeztet, hogy az amerikai elnök az importvámokat fenyegetésként használta fel a háborúban álló országokkal szemben, hogy tűzszünetet csikarjon ki, illetve nyomásgyakorló eszköz is a kezében, például a drogkereskedelem visszaszorítása ügyében vagy Kína ellen, de használta már saját politikai céljaira, például Brazília vagy legutóbb Kanada esetében.

Egy Donald Trump ellen hozott ítélet korlátozhatja, vagy akár el is veheti azt a gyors és nyers befolyást, amelyre külpolitikája nagy része támaszkodott. Ezért az amerikai elnök a közelgő döntést az Egyesült Államok történelmének egyik legfontosabb ügyének nevezte, és szerinte katasztrófa lenne a korlátozás. Ezért Donald Trump felvetette azt a rendkívül szokatlan lépést, hogy személyesen részt vesz a bírósági tárgyaláson. Adminisztrációja, konkrétan az igazságügyi minisztérium kiállt a büntetővámok alkalmazása mellett, és álláspontjuk szerint a bíróságoknak nem lenne szabad beavatkozniuk az elnöki döntésekbe – olvasható az összeállításban.

2025 elején két alsóbb fokú bíróság és az Egyesült Államok szövetségi körzeti fellebbviteli bíróságának legtöbb bírája is úgy ítélte meg, hogy Donald Trumpnak nem volt felhatalmazása importvámok megállapítására, mert ez a jogkör az amerikai alkotmány szerint a kongresszusé.

A bíróság néhány különvéleményt nyilvánító bírája szerint azonban az amerikai elnök vészhelyzet esetén konkrét korlátozások nélkül szabályozhatja az importot. A bíróságok mindenesetre érvényben hagyták a vámokat, amíg a legfelsőbb bíróság meg nem tárgyalja az ügyet. A végső döntés szakértők szerint az Egyesült Államok jövőbeni külpolitikájára és gazdaságára is jelentős hatással lehet.