Orbán Viktor meghirdette a Digitális Polgári Körök első országjárását, Magyar Péter azonnal szólt, hogy simán benne van a versenyben

2025-10-25 20:46:00 CEST

A Tisza Párt szintén rendezvényt fog tartani ugyanazokban a városokban, ugyanazokon napokon.

A Digitális Polgári Körökben már több mint 90 000-en vagyunk, közülük tízezrek csatlakoztak hozzánk a Békemeneten. Ezért úgy döntöttünk, útjára indítjuk a Digitális Polgári Körök első országjárását - jelentette be Orbán Viktor a Facebookon.

A miniszterelnök szerint október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb.

„Indulunk, hogy közösen naggyá tegyük Magyarországot!” – fűzte hozzá Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnök ismert politikai jelszava, a MAGA lenyúlásával, ami valljuk be, elég szórakoztató, felveti ugyanis a kérdést, milyen volt Magyarország eddig, vagyis Orbán Viktor immár 16 éve tartó kormányzása alatt.

A tervezett országjárás keretében öt helyszínt jelentett be november 15-e és december 20-a között: Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre, Mohácsra és Szegedre látogatnak el. Hogy az országjárás pontosan hogy fog kinézni, arról azért még vannak kérdőjelek, Orbán Viktor ugyanis köztudomásúlag kerüli, hogy nyílt közönség előtt beszéljen, a tavalyi európai parlamenti választások előtt sem tette ezt meg, csak válogatott hívei előtt szólalt fel országjárás címszó alatt.

Magyar Péter sietve reagált is Orbán Viktor bejelentésére a saját Facebook-oldalán és fel is emlegette ezt a miniszterelnöknek: „Hallom, az október 23-i totális lebőgés után úgy döntött a fideszes válságstáb, hogy el kell indulni egy országjárásra. Nem olyan igazira, amin bárki részt vehet, még akár kérdezhet is, hanem olyan magtáras stílusban, előzetes regisztrációval, digitális harcosoknak és Orbán-janicsároknak” - fogalmazott.

Ezt követően a Tisza Párt elnöke a kormányfőnek címezve a következőt közölte: „a TISZA és a mellette álló többség megmutatja Önnek élőben, hogy milyen a valódi országjárás és milyen az, amikor egy politikus nem csak a sajátjai elé mer kiállni előre megírt kérdésekre válaszolni.” Majd bejelentette, hogy a kormányfő által megjelölt városokban ugyanazokon a napokon a Tisza Párt is rendezvényt fog tartani, a résztvevőktől pedig nem kérnek regisztrációt. „Mi nem bérelünk milliókért csarnokot vagy magtárat, hanem kint találkozunk a magyarokkal. Forró tea, jókedv, őszinteség jeligére. Ha kedve tartja, ugorjon el Ön is! Kaphat teát, meg néhány kérdést is” - jegyezte meg.

