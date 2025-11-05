KMKSZ: Kárpátaljai magyar egyetemistákat tartanak fogva a beregszászi parancsnokságon

fogvatartás;egyetemisták;Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség;

A szervezet szerint az eljárás az ukrán törvényeknek is ellentmond.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatói eleget téve törvényi kötelezettségüknek adatfrissítés céljából 2025. november 4-én felkeresték a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságot (TCK-t), ahonnan négy hallgatót azóta sem engedtek ki - tájékoztatott közleményében a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ).

A közleményben leszögezték, hogy a hatályban lévő ukrán törvények szerint a hadkiegészítő parancsnokságoknak nincs joguk a hadköteles személyeket önkényesen, jogi alap nélkül bent tartani. Mint írták, a személyi szabadság korlátozását - beleértve az őrizetbe vételt is - az ukrán alkotmány, a Büntetőeljárási Törvénykönyv és a Szabálysértési Törvénykönyv is szabályozza, az adatfrissítés pedig nem olyan cselekmény, amely azonnali, több órás őrizetbe vételt indokolna.

A szervezet hangsúlyozta, a hallgatók szabadságának korlátozása jogsértő, amely ellent mond Ukrajna törvényeinek is. „A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség mélységes felháborodását fejezi ki az esetek kapcsán, és levélben fordul Ukrajna hadügyminiszteréhez, Ukrajna emberi jogi biztosához és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációhoz a törvénytelen eljárás mielőbbi kivizsgálása ügyében” - írták.