Szijjártó Péter: Hazaengedték a fogvatartott kárpátaljai magyar egyetemistákat az ukrán hatóságok

Ukrajna;Szijjártó Péter;sorozás;Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség;kárpátaljai magyarok;

2025-11-05 20:25:00 CET

Az ukrán jogszabályok értelmében mentesültek a sorozás alól.

Mint a Népszava is beszámolt róla, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem négy hallgatóját tartották fogva az ukrán hatóságok, az ügyet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) közleményben ítélte el. Az ügyben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerda este már arról posztolt, hogy kiszabadultak az érintett hallgatók.

„Egész nap szorosan figyelemmel követtük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás okán elvitt magyar hallgatók ügyét. Folyamatosan kapcsolatban álltunk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel és az egyetem vezetőivel, az ukrajnai jogszabályok ugyanis ebből a szempontból világosak: ezek a hallgatók mentesítve vannak a sorozás alól” - írta a külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető szerint estére végre minden hallgatót hazaengedtek az ukrán hatóságok. Megállapította, hogy ez jó hír, ugyanakkor ráirányítja a figyelmet ismételten a béke fontosságára. Minél előbb lesz béke, annál előbb szűnnek meg az erőszakos sorozások is - tette hozzá.