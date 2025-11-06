A rezsijét sem tudja kitermelni a 4,7 milliárdból épült Sámándob

Karcag;sámándob;

2025-11-06 09:01:00 CET

A működést az évi mintegy 30 millió forintnyi támogatás tartja életben.

Általában üresen áll a Karcag turisztikai csodájának szánt Sámándob, ami 4,7 milliárd forintból épült, most viszont már a rezsijét sem tudná kitermelni – írja a 24.hu.

A Sámándobot 2024 februárjában az épület „szimbolikus erejéről” és turisztikai vonzerejéről szóló beszédekkel nyitották meg. A portál most közérdekű adatigényléssel derítette ki, azóta milyen programokkal próbálták megtölteni az egykori milánói világkiállítás újjáépített magyar pavilonját.

A Sámándob hivatalos neve ma már Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ. A város által a 24.hu-nak küldött adatok alapján

2025-ben a Sámánrajzok! az egyetlen kiállítás,

a központ pénzügyi terve szerint az idei évre a jegybevétel nulla forint, miközben tavaly még fizetős kiállításokat és egy koncertet is rendeztek,

a látogatószám a tavalyi 21 ezer főről idén várhatóan a felére csökken, az eladott belépőjegyek száma pedig 10 ezer darabról nullára,

és az idén összesen 15 rendezvényt tartottak, ezek közül 14 kisebb, 50-200 fős program volt, egy pedig ezer fős.

A hvg.hu összefoglalója szerint a 24.hu cikkéből az is kiderül, hogy

a pénzügyi terv közel 36 millió forint kiadással és 32,2 millió forint bevétellel – azaz eredetileg is hiánnyal – számolt.

A kiadások legnagyobb tétele a rezsi, ami 24 millió forint, és további 7 milliót visz el a karbantartás, 5-öt pedig az üzemeltetés. Bevétele szinte csak „cég általi” és pályázati támogatásból van a létesítménynek. A helyiségeinek bérbe adásából 3,5 millió forintra számítottak, ám ebből szeptember végéig csupán 820 ezer forint folyt be.

A portál megjegyzi, a Sámándob már a nyitóévét is jelentős, több mint 11 millió forintos veszteséggel zárta, annak ellenére, hogy Munkácsy-kiállítást is tartottak benne.