A Tisza applikációjának állítólagos hódmezővásárhelyi neveit listázta a Promenád24, munkahelyeket is társítva hozzájuk

2025-11-06 07:42:00 CET

Majd igyekezett úgy tenni, mintha az adatszivárgási ügy áldozataiért aggódna.

Nyilvánosságra hozta a hódmezővásárhelyi Promenád24 a Tisza appjából adatszivárgással, illetve lopással megszerzett neveket a helyi választókerületből, névvel listázva azokat, akiknek az adatai a Tisza app adatbázisából akaratuk ellenére kerültek ki az internetre. Legalábbis a lap ezt állítja – vette észre a 444.

Ugyanakkor korábban kormánypárti újságok közzétettek országosan ismert neveket, de több megnevezett is azt közölte, hogy le sem töltötte az applikációt, így nem biztos, hogy helytálló a névsor.

A Promenád a Csongrád-Csanád vármegyei négyes választókerületből kezdte listázni a nyilvánosságra került neveket.

„A térségből összesen 1148 ember adata került nyilvánosságra az ukránok által fejlesztett alkalmazásból. A teljesség igénye nélkül Hódmezővásárhelyről 518, Makóról 303, Algyőről 67, Székkutasról 28, Marosleléről 32, Csanádpalotáról pedig 24 számú tiszásnak vált ismertté a kiléte”

– írja a lap, majd „Lássuk a neveket!” felkiáltással elkezdi a politikai listázást, sok név mellé pozíciókat, munkahelyeket társítva, megjegyzéseket is fűzve.

A 444 kiemeli, hogy a Promenád – miután a cikkével maga sértette meg a több tucat nevesített személyiségi jogait – úgy tesz, mintha az adatszivárgási ügy áldozataiért aggódna, és a cikk végén azt írja, „javasolt megfontolni minden érintettnek, hogy feljelentést tegyenek az applikáció tulajdonosa és a szivárogtatás felelősei ellen. Azt is érdemes mérlegelni, hogy a jövőben ki adja meg Magyar Péteréknek és az ukrán fejlesztői csapatuknak a személyes adatait”.

A Promenád24 Lázár Jánoshoz szorosan köthető, és a lap szeptemberben durván megtámadta egy cikkben Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrfőkapitányt, aki ezután néhány nappal öngyilkos lett.