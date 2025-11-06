A működést az évi mintegy 30 millió forintnyi támogatás tartja életben.
Erről Tállai András számolt be a DK-s Vadai Ágnesnek írásbeli kérdésére adott válaszában.
A pénzügyminiszter szerint az új központban a közép-ázsiai gyökerű magyar kultúrát őrzik.
Az ellenzéki politikus az uniós közbeszerzési értesítőben szúrta ki, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter még 270 milliót dobott a karcagi „csodába”.
Az önkormányzat 378 milliót költ az épületnek kiszemelt terület rendezésére és közművesítésére.
Karcagon tegnap délután szereztek tudomást a végleges döntésről, miszerint 22 ezres lakosú városukban kap helyet a rengeteg vitát kiváltott Sámándob, a 2015-ös milánói világkiállítás magyar pavilonja - tudta meg lapunk, miután a 444.hu-n, a tegnapi Magyar Közlönyre hivatkozva megjelent a hír.
A 2015-ös milánói világkiállítás magyar pavilonja, a Sámándob Karcagon fog letelepedni - tudta meg a Magyar Nemzet.
Vitézy András, az Orbán Viktor miniszterelnökkel távoli rokonságban élő Vitézy-klán doyenje, valamint Nógrádi György úgynevezett biztonságpolitikai szakértő is erősíti az állami tulajdonú Kárpátok-Alpok Zrt.-t, amelynek feladata a tavalyi milánói világkiállítás magyar mutyipavilonja egyelőre ködös további sorsának adjusztálása lesz. Zrt.-vé alakult a minap, és nevet is váltott a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő Carpathia Kft.- lebbenti fel a fátylat ismét az Átlátszó.
Néhány héten belül dönthet a kormány arról, hogy Olaszországban marad-e az a pavilon, a "Sámándob" amellyel Magyarország képviseltette magát a milánói világkiállításon.