A világkiállításos "sámándob" körül is fideszes barátok nyüzsögnek

Vitézy András, az Orbán Viktor miniszterelnökkel távoli rokonságban élő Vitézy-klán doyenje, valamint Nógrádi György úgynevezett biztonságpolitikai szakértő is erősíti az állami tulajdonú Kárpátok-Alpok Zrt.-t, amelynek feladata a tavalyi milánói világkiállítás magyar mutyipavilonja egyelőre ködös további sorsának adjusztálása lesz. Zrt.-vé alakult a minap, és nevet is váltott a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő Carpathia Kft.- lebbenti fel a fátylat ismét az Átlátszó.