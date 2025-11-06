Óbuda nem enged a követeléséből – szögezte le Kiss László, és sávlezárást helyezett kilátásba

„Örömmel vegyes döbbenettel értesültem arról, hogy elindul a HÉV felújításának közbeszerzése. Örömmel, mert a kormány által okozott gazdasági válságnak immáron harmadik éve áldozatául esik a Hév felújítása. Döbbenettel, mert alacsonyabb műszaki tartalommal kerülhet megvalósításra, de arról, hogy mi lesz ez az alacsonyabb műszaki tartalom semmit sem tudok” – jelentette ki Kiss László, Óbuda polgármestere a Facebook-oldalán.
A kerületvezető leszögezte, elfogadhatatlannak tartja, hogy évekig tartó egyeztetés eredményeit dobják ki, ezért azonnali tárgyalásokat követel a III. kerülettel és a fővárossal is. Egyben kiemelte, az egyeztetés legfontosabb eredménye
valamennyi HÉV állomás teljes akadálymentesítése,
szintbeli kereszteződés kiépítése a Tímár utcai megállónál,
és az Ország út-Szentendrei út- Pünkösdfürdő utcai kereszteződés forgalmi helyzetének a javítása.
Önkormányzatunk nem enged ebből a követeléséből – hangsúlyozta Kiss László. Bejegyzése zárásaként pedig bejelentette: „miután megszokhattuk azt is, hogy a kormányzat csak az erőből ért, ezért amennyiben nem indulnak el az egyeztetések, jövő péntek azaz a november 14-én 10.00 órakor kerületünk határánál a befelé jövő oldalon demonstráció keretében egy sávot lezárok a 11-es úton”.H5-ös HÉV-felújítás: Sürgős egyeztetést kér Lázár Jánostól Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármestere
Mint megírtuk, nemrég egyeztetést kért Lázár János építési és közlekedési minisztertől Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármestere is annak tisztázására, hogy pontosan milyen változtatásokat jelentene a H5-ös HÉV módosított, „racionalizált műszaki tartalommal” történő felújítására vonatkozó kormányzati döntés. Levelükben ugyancsak arra hívták fel a figyelmet, hogy a korábbi terveket az érintett önkormányzatokkal már egyeztették, ezért elengedhetetlennek tartják, hogy az átdolgozott változat megismerésébe és véleményezésébe is bevonják a településeket. „A H5 HÉV vonalán fekvő települések, valamint a környező térség számára is kulcsfontosságú, hogy a több évtizedre meghatározó fejlesztés olyan műszaki tartalommal valósuljon meg, amely a lakossági igényeket és a szakmai szempontokat egyaránt tükrözi” – fogalmaztak a polgármesterek.Lebutított, a kampányra időzített lépés – kommentálta Vitézy Dávid a szentendrei HÉV-ről szóló kormánydöntést