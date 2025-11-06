Óbuda nem enged a követeléséből – szögezte le Kiss László, és sávlezárást helyezett kilátásba

fejlesztés;Kiss László;Óbuda;HÉV;

2025-11-06 12:38:00 CET

A polgármester elfogadhatatlannak tartja, hogy évekig tartó egyeztetések eredményeit dobják ki.

„Örömmel vegyes döbbenettel értesültem arról, hogy elindul a HÉV felújításának közbeszerzése. Örömmel, mert a kormány által okozott gazdasági válságnak immáron harmadik éve áldozatául esik a Hév felújítása. Döbbenettel, mert alacsonyabb műszaki tartalommal kerülhet megvalósításra, de arról, hogy mi lesz ez az alacsonyabb műszaki tartalom semmit sem tudok” – jelentette ki Kiss László, Óbuda polgármestere a Facebook-oldalán.

A kerületvezető leszögezte, elfogadhatatlannak tartja, hogy évekig tartó egyeztetés eredményeit dobják ki, ezért azonnali tárgyalásokat követel a III. kerülettel és a fővárossal is. Egyben kiemelte, az egyeztetés legfontosabb eredménye

valamennyi HÉV állomás teljes akadálymentesítése,

szintbeli kereszteződés kiépítése a Tímár utcai megállónál,

és az Ország út-Szentendrei út- Pünkösdfürdő utcai kereszteződés forgalmi helyzetének a javítása.

Önkormányzatunk nem enged ebből a követeléséből – hangsúlyozta Kiss László. Bejegyzése zárásaként pedig bejelentette: „miután megszokhattuk azt is, hogy a kormányzat csak az erőből ért, ezért amennyiben nem indulnak el az egyeztetések, jövő péntek azaz a november 14-én 10.00 órakor kerületünk határánál a befelé jövő oldalon demonstráció keretében egy sávot lezárok a 11-es úton”.

Mint megírtuk, nemrég egyeztetést kért Lázár János építési és közlekedési minisztertől Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármestere is annak tisztázására, hogy pontosan milyen változtatásokat jelentene a H5-ös HÉV módosított, „racionalizált műszaki tartalommal” történő felújítására vonatkozó kormányzati döntés. Levelükben ugyancsak arra hívták fel a figyelmet, hogy a korábbi terveket az érintett önkormányzatokkal már egyeztették, ezért elengedhetetlennek tartják, hogy az átdolgozott változat megismerésébe és véleményezésébe is bevonják a településeket. „A H5 HÉV vonalán fekvő települések, valamint a környező térség számára is kulcsfontosságú, hogy a több évtizedre meghatározó fejlesztés olyan műszaki tartalommal valósuljon meg, amely a lakossági igényeket és a szakmai szempontokat egyaránt tükrözi” – fogalmaztak a polgármesterek.