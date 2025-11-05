H5-ös HÉV-felújítás: Sürgős egyeztetést kér Lázár Jánostól Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármestere

Lázár János;Szentendre;Pomáz;Budakalász;szentendrei HÉV;

A kormány „mielőbbi, költséghatékony” kivitelezésről határozott, de sem a beruházás forrásáról nem rendelkeztek, sem felelőst, sem határidőt nem jelöltek meg.

Egyeztetést kért Lázár János építési és közlekedési minisztertől Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármestere annak tisztázására, hogy pontosan milyen változtatásokat jelentene a H5-ös (szentendrei) HÉV módosított, „racionalizált műszaki tartalommal” történő felújítására vonatkozó kormányzati döntés.

A közlemény szerint a tárcavezetőhöz eljuttatott levélben Fülöp Zsolt (Szentendre - Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület, TESZ), Leidinger István (Pomáz - független) és Forián-Szabó Gergely (Budakalász - 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület) kiemelte, hogy a H5-ös HÉV az agglomeráció legnagyobb forgalmú közösségi közlekedési eszköze, amelynek rekonstrukcióját a térség lakói régóta várják. Utaltak arra, a kormányhatározat szerint a kormány egyetért a vonal korábbi műszaki tartalmának racionalizálásával és engedélyezi a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását.

Mint írták, a rövid kormányhatározatból kiolvasható, hogy az önkormányzatokkal korábban egyeztetett beruházási programot és annak műszaki tartalmát racionalizálni kívánják. „Mielőbbi, költséghatékony” kivitelezésről határoztak, de sem a beruházás forrásáról nem rendelkeztek, sem felelőst, sem határidőt nem jelöltek meg - közölték.

A három polgármester ezért tisztázó egyeztetést kért a minisztertől, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi terveket az érintett önkormányzatokkal már egyeztették, ezért elengedhetetlennek tartják, hogy az átdolgozott változat megismerésébe és véleményezésébe is bevonják a településeket. „A H5 HÉV vonalán fekvő települések, valamint a környező térség számára is kulcsfontosságú, hogy a több évtizedre meghatározó fejlesztés olyan műszaki tartalommal valósuljon meg, amely a lakossági igényeket és a szakmai szempontokat egyaránt tükrözi” - fogalmaztak a polgármesterek közös levelükben.

A városvezetők haladéktalan egyeztetést kezdeményeztek a miniszterrel és a térségben érintett országgyűlési képviselőkkel a műszaki tartalomban tervezett változásokról, kiemelve annak fontosságát hogy a fejlesztés térségi együttműködéssel és átlátható módon valósuljon meg - áll a közleményben.