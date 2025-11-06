Europion: A relatív többség kormányzati vagy külső beavatkozást vél felfedezni a Tisza adatszivárgási ügyének hátterében

felmérés;applikáció;Tisza Párt;Europion;

2025-11-06 12:08:00 CET

Csak a megkérdezettek 27 százaléka vélte úgy, hogy biztonsági mulasztás történt. 30 százalék középutas véleményt képviselt.

Szinte végletekig az ismert pártvonalak mentén formálódik a közvélemény a Tisza adatszivárgási ügyével kapcsolatban: míg a kormánypártiak egyértelműen a Tisza Párt felelősségét látják a történtek mögött, a Tisza szavazói szinte teljes mértékben, az egyéb ellenzéki szavazók és a pártnélküliek inkább a Tisza narratívái felé hajlanak – derül ki az Europion lapunkhoz is eljuttatott gyorsfelméréséből, melyet az adatszivárgást követő napon végeztek. Abban azonban a kutatás eredményei szerint megosztottabbak az utóbbi két választói csoport tagjai, hogy mennyire kezeli megfelelően a jelöltállítás folyamatát a párt, illetve hogy mennyire felkészült a Tisza a kormányzásra.

A felmérésből kiderül: nem állítható, hogy az adatszivárgási ügy oly mértékben borzolta volna fel a kedélyeket, hogy az kitakart volna minden más közéleti kérdést.

Az elmúlt időszak legfontosabb közéleti ügyeire vonatkozó nyitott (szabadszavas) kérdésre például a válaszadók 11 százaléka említette ezt az ügyet, ami messze elmarad például az október 23.-i eseményektől, és nagyjából megegyezik a Szőlő utca körüli események említési arányával.

A felmérés eredményei alapján

a megkérdezettek 63 százaléka tudott érdemi választ adni a legfontosabb ügyekre vonatkozó kérdésre, úgyhogy ehhez a bázishoz viszonyítva a 11 százalék elhanyagolhatónak sem mondható.

jellemzően inkább a fiatalok (16–29 éves korcsoport, 16 százalék) és a diplomások (14 százalék) említették az ügyet nagyobb arányban.

pártvonalak mentén vizsgálva pedig a Tisza-szavazók hajlamosabbak más ügyeket kiemelni (csak 4 százalékuk említette a szivárgási ügyet), míg a kormánypártiak nagyobb – de nem kiemelkedő – arányban említették az ügyet (15 százalék).

Ami pedig az ügy hátterét illeti,

a relatív többség (43 százalék) inkább kormányzati és/vagy külső beavatkozást vél felfedezni a történtek mögött, és csak egy kisebbség (27 százalék) véli úgy, hogy biztonsági mulasztás történt volna, és a Tisza Párt a felelős.

A választók egy jelentős hányada (30 százalék) azonban középutas véleményt képvisel, miszerint a két magyarázat egyszerre igaz.

Az ügy megítélése rendkívül pártos:

a kormánypártiak többsége (68 százalék) a biztonsági mulasztással és a Tisza felelősségével ért inkább egyet,

a Tisza szavazóinak ennél is nagyobb hányada (79 százalék) a külső beavatkozást látja a történtek mögött,

és ehhez a véleményhez közelítenek inkább az egyéb ellenzéki szavazók (59 százalék – 10 százalék a külső beavatkozás javára), illetve a pártnélküliek is (40 százalék – 18 százalék), bár ebben az utóbbi csoportban inkább a „mindkettő egyszerre igaz” álláspont került relatív többségbe (42 százalék).

Feltehetően a kérdés kontextusának is betudható, hogy annak is igen pártos a megítélése, mennyire zavarná az egyes válaszadókat, ha személyes adataik nyilvánosságra kerülnének. A kormánypárti tábor több mint kétharmadát (71 százalék) ez nagyon zavarja vagy zavarná, míg a Tisza-szavazók közül csak 21 százalék nyilatkozott így (40 százalékukat pedig egyáltalán nem, vagy inkább nem zavarná egy ilyen eset). Ebben a kérdésben azonban a többi ellenzékiek és a pártnélküliek inkább a kormánypárthoz állnak közelebb: az előbbiek 57 százalékát, utóbbiak 73 százalékát zavarná, ha a saját adataik lennének érintettek.

Az elemzés kiemeli, óvatosságra intő jel a Tisza Párt számára az a tény, hogy az adatszivárogtatás körülményeitől függetlenül kritikusak a választók a Tisza jelöltállítási folyamatával kapcsolatban:

a megkérdezettek 28 százaléka értett csak egyet a leginkább megengedő narratívával, miszerint „Teljesen érthetőek a csúszások, jól teszi a Tisza, hogy óvatosan jár el.”

további 20 százalék szintén megengedő, de kritikusabb véleményt képvisel („A helyzetre való tekintettel érthetőek a csúszások, de azért lehetett volna profibban kezelni a folyamatot.”).

igazán kritikusnak a magyarok 26 százaléka mondható („Kezd bohózattá válni ez az egész jelöltállítás, és a Tisza alkalmatlanságáról árulkodik.”),

míg szintén 26 százalék nem tudja megítélni a kérdést.

A kormánypártiak többsége (59 százalék) a legkritikusabb véleményt érzi magáénak (míg 21 százalék nem tudta megítélni a kérdést), a tiszások viszont nagyrészt összezárnak: 67 százalékuk a legmegengedőbb, míg egy további 22 százalék a szintén megengedő, de valamelyest kritikus vélemény mellett tört lándzsát.

A kutatás a Tisza általános, kormányzásra való felkészültségére is kitért. A magyar társadalom igen megosztott a kérdésben: mind az „inkább” vagy „nagyon felkészült”, mind az „inkább” vagy „egyáltalán nem felkészült” skálaopcióra százalékpontra megegyező válasz (39 százalék) érkezett. Ami kedvezőtlen jel azonban a Tisza számára, hogy az ötfokú skálán a legtöbben (31 százalék) az „egyáltalán nem felkészült” opciót jelölték meg, és nemcsak a kormánypártiak nagy része (73 százalék), hanem a pártnélküliek 26 százaléka is így vélekedik.