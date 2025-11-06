Kiszivárgott Orbán Viktor amerikai programja, a küldöttségéből többen is ötcsillagos hotelekben szállnak meg

Washington;Orbán Viktor;Egyesült Államok;csúcstalálkozó;Donald Trump;Jair Bolsonaro;JD Vance;

2025-11-06 17:45:00 CET

A 444 cikke szerint Orbán Viktor pénteken helyi idő szerint dél körül megy a Fehér Házba, ahol munkaebéd közben tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel, de J. D. Vance alelnökkel is találkozik majd a magyar kormányfő.

A 444 azt állítja, hogy megszerezte Orbán Viktor washingtoni delegációjának tervezett programját. A dokumentum szerint a magyar kormányfő tárgyal majd a puccskísérlet miatt elítélt volt brazil elnök, Jair Bolsonaro fiával, a delegáció tagjai közül pedig többen ötcsillagos hotelekben szállnak meg.

A lap információ szerint a Fehér Házban hatan tárgyalnak majd az amerikaiakkal: Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Máté János, a miniszterelnök sajtófőnöke és Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója.

Rajtuk kívül Washingtonba utazott még Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, László András fideszes EP-képviselő és Kaminsky Fanni, a miniszterelnök kommunikációs tanácsadója.

A 444 úgy tudja, a delegációban helyet kaptak a legnagyobb magyar vállalatok vezetői is, köztük Orbán Gábor, a Richter Gedeon vezérigazgatója, Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója, Jászai Gellért 4iG-vezér, Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója és Jákli Gergely, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója is. A politikusok és üzletemberek mellett a fideszes holdudvar több ismert szereplője, köztük influenszerek is elkísérték a miniszterelnököt.

Vele utazott Schmidt Mária, a Terror Háza igazgatója is, ahogy Szalai Zoltán MCC-igazgató, a Mandiner főszerkesztője is. De meghívót kapott a megafonos Bohár Dániel és Deák Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese, Kacsoh Dániel, továbbá Lentulai Krisztián, valamint az ATV-től a közmédiához igazoló Csuhaj Ildikó is. További érdekesség, hogy a gépen helyet kapott pár tudományos pályán mozgó ember is, mások mellett például Gulyás Balázs, a HUN-REN kutatóközpont elnöke és Németh Gergely, a Magyar Védelmi Innovációs Kutatóintézet vezérigazgatója is.

A 444 információ szerint a delegáció csütörtökön először a washingtoni magyar nagykövetségre hajt, ahol Orbán Viktor tárgyal majd az államellenes bűncselekmények miatt elítélt volt brazil elnök Jair Bolsonaro fiával, az önkéntes amerikai száműzetésben élő Eduardo Bolsonaróval.

A tárgyalás után Orbán interjút ad a Kossuth Rádiónak, majd este szűkebb körben vacsorázni megy a Fiola Mare nevű olasz étterembe. A vacsorán a miniszterek mellett Orbán Balázs, Schmidt Mária, Jászai Gellért, Máté János, Dukász Magor, Gál Emese és Bíró Marcell lesz jelen.

Pénteken helyi idő szerint dél körül (közép-európai idő szerint este 6 óra körül) a Fehér Házba megy a miniszterelnök, ahol munkaebéd közben tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel.

A találkozón magyar részről Szijjártó Péter, Lázár János, Orbán Balázs, Máté János és Bíró Marcell vesz részt. Amerikai részről pedig Donald Trump, J. D. Vance, Pete Hegseth hadügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter – írja a lap. A kiszivárgott dokumentum szerint a Fehér Házi program után Orbánék visszamennek a magyar nagykövetségre, ahol saját körben értékelik ki a fejleményeket, a nap végén pedig még J. D. Vance alelnökkel is találkozik a miniszterelnök.

A magyar delegáció az Egyesült Államok hivatalos vendégházában, a Fehér Ház mellett található Blair House-ban száll meg, itt alszik majd Orbán Viktor, Lázár János, Szijjártó Péter, Orbán Balázs, Máté János, Bíró Marcell, Schmidt Mária, pár minisztériumi alkalmazott és néhány TEK-es. A küldöttség többi tagja különböző környékbeli hotelekben száll meg. A lap úgy tudja, Nagy Márton és kísérete az ötcsillagos Four Seasonsben (300 ezer forint/éjszaka), Jászai Gellért és kísérete az ötcsillagos Hay-Adams hotelban (231 ezer forint/éjszaka), a Fehér Házban nem tárgyaló miniszterek és kísérőik az ötcsillagos Sofitelben (81 ezer forint/éjszaka), a cégvezetők az ötcsillagos Waldorf Astoriában (221 ezer forint/éjszaka), a többiek pedig négycsillagos szállodákban alszanak.

Ami a Bosonaro-találkozót illeti, a brazil exállamfő, Jair Bolsonaro ellen még februárban emeltek hivatalosan vádat ellen gyilkossági kísérlet miatt, miután állítólag a 2022-es választási kampány alatt a szélsőjobboldali vezető már előre látta, hogy alul fog maradni Luiz Inácio Lula da Silvával szemben, ezért felmerült, hogy alelnökével együtt meggyilkoltatja vetélytársát. A 70 éves exállamfőt aztán szeptember közepén katonai puccskísérlet megszervezése miatt 27 év és 3 hónap börtönre ítélték.

Jair Bolsonaro, aki mindvégig tagadta az ellene felhozott vádat, fellebbez az ítélet ellen, jelenleg házi őrizetben van Brazíliavárosban. Mivel élvezi a Trump-adminisztráció támogatását, Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban már kilátásba is helyezte, hogy megtorló intézkedések jöhetnek Brazília ellen a bíróság döntése miatt.