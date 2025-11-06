A NAIH szerint bűncselekmény is lehet listázni a feltört Tisza Világból kikerült neveket

jogsértés;feltörés;Mandiner;Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;NAIH;listázás;adatszivárgás;applikáció;kormánymédia;Magyar Péter;Tisza Párt;Tisza Világ;

2025-11-06 21:01:00 CET

Magyar Péter eközben arra biztatja az „illegális listákon” szereplő állampolgárokat, hogy tegyenek feljelentéseket a rendőrségen, és forduljanak az adatvédelmi hatósághoz is.

„Minden érintettnek azt javaslom, hogy a fideszes adatlopás, fenyegetések és listázások miatt tegyenek feljelentést a rendőrségen és forduljanak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is” – közölte Magyar Péter csütörtök este a Facebook-oldalán.

Mint megírtuk, az ügy onnan indult, hogy a Mandiner kedden a Tisza Világ applikációból kikerült adatbázis alapján elkezdte listázni azokat az ismert közéleti személyeket, független újságírókat és bírákat, akik regisztrált felhasználói a Tisza Párt nemrégiben feltört applikációjának. Ugyanakkor több megnevezett, köztük Alföldi Róbert és Krekó Péter is azt közölte, hogy a cikk állításaival szemben le sem töltötték az appot, így az adataik ki sem szivároghattak ki. Eközben Németh Balázs, a Fidesz szóvivője megszerezte egy tiszás aktivista ellopott lakcímét, majd elment a házához videót forgatni, a Lázár Jánoshoz köthető hódmezővásárhelyi Promenád24 pedig névvel és munkahellyel listázta azokat, akiknek az adatai az applikáció adatbázisából akaratuk ellenére kerültek ki az internetre.

A Tisza Párt elnöke posztjában azt írta: „Orbánék átléptek egy határt azzal, hogy civileket, művészeket, újságírókat és bírókat listáznak és fenyegetnek. Minden felbujtónak, megrendelőnek és elkövetőnek felelnie kell a tettéért! És felelni is fognak.” Majd hozzátette:

Tudomásunk szerint a NAIH vezetője, Péterfalvi Attila semmit nem tesz az állampolgárok védelmében, ezért arra biztatjuk azokat, akik illegális listákon szerepelnek, hogy gyakorolják állampolgári jogaikat, és tegyenek bejelentést

a NAIH-nál.

Megszólalt a NAIH, szerinte sem oké a listázás

„Egy politikai párt által a politikai tevékenységéhez használt informatikai rendszer sérülékenysége közérdekű ügynek minősülhet, ez azonban önmagában nem teremt jogszerű alapot arra, hogy az adatbiztonsági hiányosságot kihasználó személy tárolja és nyilvánosságra hozza az adatbázisban szereplő érintettek személyes és különleges adatait” – közölte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) csütörtöki állásfoglalásában.

A tájékoztatás szerint a hatósághoz több bejelentés érkezett a Tisza Párt adatbázisait érintő adatvédelmi incidensek – egyrészt az az önkéntesek adatbázisát, másrészt a Tisza Világ applikáció adatbázisát érintő incidensek – következtében nyilvánosságra került személyes és különleges adatoknak a médiaszolgáltatók általi felhasználásával összefüggésben.

„Még abban az esetben is, ha egy politikai párt jogellenesen nem hozott megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket az elektronikus úton általa tárolt személyes adatok védelmére, és ezen sérülékenységet kihasználva valaki ezen személyes adatokhoz hozzáfér, azokat megszerzi, e cselekmény is jogellenes és a jogsértés körülményeitől függően akár bűncselekménynek is minősülhet”

– írták.

A NAIH szerint a médiaszolgáltatóknak önálló felelősségük van a személyes adatok tárolása, médiatartalomban való felhasználása esetén. „Ezen adatkezelés során sincs legitimáló szerepe annak, hogy a politikai párt esetlegesen – az irányadó jogi követelményeket megsértve – nem hozott megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket, illetve annak sem, hogy a személyes adatokat már korábban az adatbiztonsági hiányosságot kihasználva valaki már nyilvánosságra hozta” – tisztázta a hatóság.

Ha például a médiaszolgáltató újságírója a hiteles tájékoztatás biztosítása érdekében azért használja fel az érintett elérhetőségi adatait, hogy az érintettekkel való kapcsolatfelvétel útján meggyőződjön a nyilvánosságra hozott adatok valódiságáról, vagy az érintettek véleményét kívánja megismerni ezen közéleti jelentőséggel rendelkező ügyről, akkor ezen adatkezelési tevékenység összeegyeztethető lehet az általános adatvédelmi rendelet előírásaival. A NAIH álláspontja szerint azonban ellentétes lehet az adatvédelmi követelményekkel az, ha egy cikkben a nyilvánosság számára elérhetővé válnak az eleve jogellenes adatkezeléssel érintettek személyes és különleges adatai (akár közvetett módon, tehát az adatbázisra vagy a személyes adatokat nyilvánosságra hozó honlapra mutató hivatkozás közlésével). Ezzel ugyanis a médiaszolgáltatók tovább fokozzák a bekövetkezett jogsértés mértékét és az érintettek magánszférájára gyakorolt negatív hatást – fejtették ki állásfoglalásukban. Hozzátették, „az érintettek kiszolgáltatott helyzetben vannak”, hiszen nem maguk hozták nyilvánosságra személyes és különleges adataikat, hanem „az adatbiztonsági hiányosságot kihasználó jogsértő személy”.

Ami az applikáció feltörését illeti, a NAIH magával a Tisza Párttal szemben is vizsgálatot folytat, ezt a minap lapunk érdeklődésére árulták el.