Vigaszágon

Orbán-Trump 2025;

2025-11-07 16:05:00 CET

Szóval Donald Trump amerikai elnök a hivatalos programja szerint ma, 2025. november 7-én pénteken fogadja a Fehér Házban a feltétlen híveként ismert Orbán Viktort. A magyar miniszterelnöknek ez kvázi vigaszág azután, hogy meghiúsult az őt és Magyarországot reflektorfénybe állító budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó.

Kvázi vigaszág ez attól függetlenül is, hogy Orbán–Trump-találkozóról már hónapok óta szó van, a magyar miniszterelnök pedig kis ország vezetőjéhez méltóan nagy ügyet csinál az egészből, vitte magával a fél kormányát és a NER-közeli holdudvart Lázár János építési és közlekedési minisztertől Hernádi Zsolton, a Mol elnök-vezérigazgatóján át Csuhaj Ildikóig, az MTVA új reménységéig.