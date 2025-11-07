David Pressman: Orbán Viktor eltiporta a magyarok hitét a függetlenségben

A Time magazinban megjelent cikkében értékelte David Pressman, az Egyesült Államok volt magyarországi nagykövete az Orbán-kormány népes csapattal történő látogatását. A diplomata hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök egész pályafutását annak szenteli, hogy egyfajta szabadságharcosként láttassa magát. „Miközben Orbán egy vagyont költ arra, hogy a konzervatív értékek rendíthetetlen bástyájaként mutassa be magát egy olyan világban, amelyet elnyelt a kulturális hanyatlás fekete lyuka, politikai tevékenységének valósága mást mutat” - fogalmazott.
A volt nagykövet Orbán Viktort tehetséges embernek tartja, de tevékenységének a konzervativizmushoz vajmi kevés köze van. Az ő tehetsége valójában a nihilizmus, melynek lényege, hogy „megkérdőjelezi és végső soron eltiporja a magyarok hitét magában a függetlenség fogalmában – abban az elképzelésben, hogy bármely egyén vagy szervezet az elveket helyezi előtérbe a pártpolitikával szemben”.
A volt nagykövet hangsúlyozta, hogy a függetlenség alapvető fontosságú fogalom minden demokrácia egészségéhez, Magyarországon pedig szisztematikusan lerombolták ezt. A független intézményeket vagy erőszakkal leuralták, vagy ellenállás esetén pártszereplőnek, külföldi ügynöknek, vagy még annál is rosszabbnak bélyegzik.
„Ami megmaradt, az egy szegény ország, amelyet eláraszt a politika, a propaganda és a polarizáció; egy állam, amely eltapossa függetlenséget, miközben konzervativizmust színlel" - fogalmazott David Pressman, példaként említve a Magyar Hang esetét, amely, miközben konzervatív lap, Orbán-kormány igyekszik ellehetetleníteni: Magyarországon egyetlen nyomda sem adja ki, ezért Szlovákiában kénytelenek nyomtatni. Mindeközben egyetlen politikai gépezet irányítja a média körülbelül 85 százalékát - emelte ki a diplomata.
A volt nagykövet felidézte, hogy miközben a kommunizmussal szemben Orbán Viktort Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa segítette, ma a magyar miniszterelnök a függetlenséget „nagyon hasonlóan látja Magyarország korábbi kommunista uraihoz". Donald Trump szerint azok, akik az életüket adják a függetlenségért, „balekok" és „vesztesek", Orbán Viktor pedig láthatóan osztja ezt a nézőpontot az amerikai elnökkel - jelezte.