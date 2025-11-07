Magyar Péter: A Tisza Párt feljelentést tesz minden olyan sajtótermék ellen, amely megjelenítette a párt szimpatizánsait listázó térképet

adatlopás;listázás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-11-07 22:33:00 CET

Az ellenzéki vezető szerint Orbán Viktor gyakorlatilag önfeljelentést tett.

A következő 24 órában eldől, visszahívja-e Orbán Viktor a szabadjára engedett bűnözőit. Mára eljutottunk oda, hogy a tolvaj Fidesz térképen listázza a Tisza támogatóit - kezdte videóbejegyzését Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke hangsúlyozta, ami történt, az súlyos, politikailag motivált bűncselekmény, amelynek célja a megfélemlítés. „A bűncselekmény-sorozatot a maffiafőnök kezdte hétfőn, amikor beismerte, hogy átnézte a listát, amit a szakszolgálatai és orosz szövetségesei loptak el. Valójában önfeljelentést tett, elismerte, hogy emberek adatait nézegeti. Orbán Viktor, aki ma Washingtonban kuncsorog, óvónők és kétkezi munkások adatait böngészi” - fogalmazott az ellenzéki vezető.

Magyar Péter leszögezte, politikai hovatartozás alapján embereket közszemlére tenni, adataikat utcával, házszámmal, e-mail címmel és telefonszámmal nyilvánosan kereshetővé tenni súlyos bűncselekmény. A Tisza Párt elnöke felszólította Pintér Sándor belügyminisztert, hogy indítson átfogó nyomozást, gondoskodjon a jogsértő térkép eltávolításáról és az elkövetők felelősségre vonásáról.

Az ellenzéki politikus közölte, hogy a Tisza Párt feljelentést tesz minden olyan médiatermék ellen, amely az illegálisan megszerzett neveket és adatokat tartalmazó térképet megjelentette és ezzel súlyosbította a magyar emberek százezreinek okozott kárt - mondta, hozzátéve, ez a térkép a megfélemlítés eszköze lett.

A Tisza Párt elnöke arra kérte listázott híveit, hogy dokumentálják, amit látnak, készítsenek képernyőfotókat, jegyezzék fel az URL-t, a dátumokat és az időpontokat, de ne terjesszék tovább ezeket az információkat. Arra is kérte őket, hogy tegyenek feljelentést a btk 422. paragrafusa alapján, mivel tiltott adatszerzésről és jogosulatlan adatkezelésről van szó, továbbá, hogy kérjenek azonnali vizsgálatot a NAIH-tól, hivatkozva arra, hogy személyes adataik kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte őket. Ez nem egy párt ügye, hanem mindannyiunk közös felelőssége - jelentette ki a Tisza Párt elnöke, hozzátéve, senki ne keresse és ne ossza meg ezeket a térképeket, mert ezzel részévé válnának a jogsértésnek.

Magyar Péter közölte, hogy ha az Orbán-kormány nem lép fel a történtek miatt a listázottak védelmében, sőt, a propagandájával még súlyosbítja is a bűncselekményt, azzal beismeri, hogy ő szervezte az egész adatlopás-sorozatot.

„Egy bűnöző kormánynak, amely saját állampolgáraira támad, buknia kell. És bukni is fog, legkésőbb 155 nap múlva” - zárta videóbejegyzését.