Magyar Péter megüzente Orbán Viktornak, hogy mit kellene megkérdeznie Donald Trumptól Washingtonban

Emellett közölte, hogy a leendő Tisza-kormány minden nemzetközi megállapodást felülvizsgál és szükség esetén újratárgyal majd.

Ha már Trump elnöknél jár, kérdezzen rá, hogy lehet-e amerikai elnök valaki, aki gyáva kiállni egy elnökjelölti vitára! – üzente Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Orbán Viktor miniszterelnöknek a Facebook-oldalán.

Az ellenzéki pártvezető úgy folytatta, a kormányfő „szívja magába a szabadság friss levegőjét és szedje össze a bátorságát”. „November 15-én találkozunk Győrben! Ugye nem futamodik meg?” – tette fel a kérdést.

Magyar Péter bejegyzésében – „látva a propagandisták és a leköszönő miniszterelnök már-már gyermeki lelkesedését az új világ iránt” – leszögezte, hogy

  • a magyar történelmet nem Brüsszelben, de nem is Moszkvában és nem is Washingtonban írják, hanem a magyar utcákon és tereken.

  • a magyar emberek jövő áprilisban nem Zelenszkijről, nem Putyinról és nem is Trumpról szavaznak, hanem Orbán Viktor 16 éves teljesítményéről és a Tisza működő és emberséges Magyarország programjáról.

  • és lehet bábszínházat játszani, de a magyar történelem bebizonyította, hogy a hintapolitika nem működik, „nem lehet egyszerre kint és bent is egeret fogni”. Magyarország helye – folytatta – Európában és a nyugati szövetségi rendszerben van.

A politikus kiemelte, a Tisza minden olyan megállapodást támogat, amely valóban a magyar emberek életét, energiabiztonságát és a hazai vállalkozások versenyképességét támogatja.

„Ugyanakkor már most jelzem, hogy a leendő Tisza-kormány minden nemzetközi megállapodást felülvizsgál és szükség esetén újratárgyal”

– jegyezte meg Magyar Péter.

