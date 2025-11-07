NAIH: Bűncselekményt követett el az, aki a Tisza-szimpatizánsok adatait térképre tette

adatlopás;NAIH;Tisza Párt;Tisza Világ;

2025-11-07 21:13:00 CET

A hatóság fellép a honlap törlése érdekében.

A sajtóban megjelent információk alapján tudomást szerzett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) arról, hogy ismeretlen elkövető egy interaktív honlapon közzétette a Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidens nyomán ismerté vált érintettek személyes adatait, köztük neveket, e-mail címeket, telefonszámokat és lakcímeket is.

A szimpatizánsok hollétét mutogató térképet a kormánypárti Index, a Magyar Nemzet és az Origo is „promózni” kezdte, és bár a térképhez vezető URL egyik cikkben sem érhető el (legalábbis most már), a 24.hu felhívja a figyelmet, hogy a Magyar Nemzet cikkében az „Itt lehet böngészni a térképet!” szöveg egyértelműen arra utal, hogy korábban benne volt a link is.

A történtek miatt a NAIH közölte, hogy „az eddig rendelkezésre álló információk alapján a hatóság szerint megalapozottan állítható, hogy az ismeretlen személy a személyes és különleges adatok felhasználásával bűncselekményt követett el, éppen ezért haladéktalanul szükséges annak törlése. Amennyiben a honlap nem kerül törlésre, akkor a hatóság a rendelkezésre álló jogi eszközök alkalmazásával fellép a honlap eltávolítása érdekében.”

Előzőleg a NAIH a szintén kormánypárti Mandiner egy húzása miatt is vizsgálatot indított, miután a propagandalap az adatlopás nyomán listázni kezdte azokat a közéleti személyiségeket, értelmiségieket és újságírókat, akikről úgy tudják, hogy regisztráltak a Tisza Világ applikációban - akik közül többen ráadásul cáfolták is, hogy így tettek volna. A hatóság közölte, hogy október 6-án hivatalból értesültek az ellenzéki párt applikációjának potenciális adatvédelmi incidenséről, másnap pedig hatósági ellenőrzést indítottak a Tisza Párttal szemben az adatok kezelése és szabad áramlása miatt. Ez jelenleg is tart.