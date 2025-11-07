adatlopás;NAIH;Tisza Párt;Tisza Világ;

NAIH: Bűncselekményt követett el az, aki a Tisza-szimpatizánsok adatait térképre tette

A hatóság fellép a honlap törlése érdekében.

A sajtóban megjelent információk alapján tudomást szerzett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) arról, hogy ismeretlen elkövető egy interaktív honlapon közzétette a Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidens nyomán ismerté vált érintettek személyes adatait, köztük neveket, e-mail címeket, telefonszámokat és lakcímeket is. 

A szimpatizánsok hollétét mutogató térképet a kormánypárti Index, a Magyar Nemzet és az Origo is „promózni” kezdte, és bár a térképhez vezető URL egyik cikkben sem érhető el (legalábbis most már), a 24.hu felhívja a figyelmet, hogy a Magyar Nemzet cikkében az „Itt lehet böngészni a térképet!” szöveg egyértelműen arra utal, hogy korábban benne volt a link is.

A történtek miatt a NAIH közölte, hogy „az eddig rendelkezésre álló információk alapján a hatóság szerint megalapozottan állítható, hogy az ismeretlen személy a személyes és különleges adatok felhasználásával bűncselekményt követett el, éppen ezért haladéktalanul szükséges annak törlése. Amennyiben a honlap nem kerül törlésre, akkor a hatóság a rendelkezésre álló jogi eszközök alkalmazásával fellép a honlap eltávolítása érdekében.”

Előzőleg a NAIH a szintén kormánypárti Mandiner egy húzása miatt is vizsgálatot indított, miután a propagandalap az adatlopás nyomán listázni kezdte azokat a közéleti személyiségeket, értelmiségieket és újságírókat, akikről úgy tudják, hogy regisztráltak a Tisza Világ applikációban - akik közül többen ráadásul cáfolták is, hogy így tettek volna. A hatóság közölte, hogy október 6-án hivatalból értesültek az ellenzéki párt applikációjának potenciális adatvédelmi incidenséről, másnap pedig hatósági ellenőrzést indítottak a Tisza Párttal szemben az adatok kezelése és szabad áramlása miatt. Ez jelenleg is tart.

Több száz gyereket vittek orvoshoz csütörtök óta, miután elfogyasztották óvodai, illetve iskolai ebédjüket. Az összes intézményt ugyanaz a közétkeztető vállalat látja el.