Orbán Viktor: Teljes szankciómentességet kaptunk

Orbán-Trump 2025;

2025-11-07 21:32:00 CET

Ez azt jelenti, Orbán-kormány tovább pénzelheti a Putyin-rezsim háborúját Ukrajna ellen.

Orbán Viktor azzal kezdte a sajtótájékoztatója érdemi részét, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentést,

a Török Áramlat földgázvezeték és a Barátság kőolajvezeték esetében is teljes szankciómentességet kaptunk

Nincs olyan szankció, amely Magyarország ellátását korlátozná vagy drágábbá tenné. Ez egy általános, időbeli korlátozás nélküli mentesség.

Donald Trump ezzel mindenben engedett Orbán Viktornak, ami azt jelenti, hogy az Orbán-kormány tovább pénzelheti a Putyin-rezsim Ukrajna elleni háborúját.

A magyar miniszterelnök beszélt arról is, hogy a Westinghouse bekapcsolódik a magyar nukleáris iparba, elsőként fűtőanyagot veszünk az amerikai cégtől. Második lépésként jönnek a kis moduláris amerikai nukleáris reaktorok, aminek az érdekében törvényt kell módosítani Magyarországon. Harmadikként megkapjuk azt az amerikai technológiát, amellyel biztonságos körülmények között lehet raktározni az elhasznált fűtőanyagot.

A Trump-adminisztráció nem meghosszabbítja, hanem eltörli a Paks II.-t sújtó amerikai szankciókat is

– fűzte hozzá Orbán Viktor, aki szerint kialakítják egy amerikai-magyar pénzügyi együttműködés új formáit is, különös tekintettel arra, hogy 1400 amerikai cég fektet be Magyarországon, nem mellesleg jön egy űripari együttműködés is.