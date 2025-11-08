Dobrev Klára: Orbán Washingtonban Putyin érdekében lobbizott, nem a magyarokéban

Vlagyimir Putyin;orosz gáz;Dobrev Klára;Paks 2;Magyar Péter;Orbán-Trump 2025;

2025-11-08 08:58:00 CET

A Demokratikus Koalíció elnöke Magyar Pétert is bírálta, aki egy pénteki posztjában az amerikai elnököt magasztalta, amikor összehasonlította a magyar kormányfővel.

Látom, hogy a jobboldalon megy Orbán és Trump dicsőítése. A Fidesz Orbánt dicsőíti, Magyar Péter Trumpot – reagált szombat reggel Facebook-oldalán Dobrev Klára az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök pénteki találkozójára. A Tisza Párt elnöke még a washingtoni találkozó idején posztolt arról, hogy szerinte Donald Trump egy vérbeli vezető, míg Orbán Viktor egy Temuról rendelt másolat, aki utánozni próbálja az eredetit.

A DK elnöke szerint Washingtonban nem Magyarország győzött, és nem történt semmi olyan, ami nekünk, magyaroknak könnyebbé tenné az életünket. – Az orosz gázt drágábban vásároljuk, és a felárat magyar adófizetők pénzéből utaljuk Putyinnak. Ebből is finanszírozza a háborút. Orbán tegnap is Putyin érdekében lobbizott, nem a magyarokéban. Mi, magyarok fizetjük meg ennek az árát. Amikor Putyinnak udvarolt, minden számítás nélkül hazajött egy atomerőmű-projekttel, Paks 2-vel a zsebében. Ez ezermilliárdokba kerül nekünk. Közben széthullik az egészségügy, az oktatás - de az oroszok viszik a pénzt - tette hozzá a ellenzéki politikus.

Dobrev Klára elégedetlen az amerikai elnökkel, akinek Orbán udvarol, de akit – hangsúlyozta – nem érdekelnek az elvek, a béke, nem érdekel semmi, csak az üzlet és a pénz, de az is csak akkor, ha a milliárdos barátainak megy.

– Orbán most hirtelen amerikai atomerőművekkel jött haza. Láttunk bármilyen számítást? Versenytárgyalást? Biztos, hogy az amerikai a legjobb? Mi van, ha a brit vagy a francia lenne olcsóbb? Két gátlástalan politikus bábjává vált Orbán. Putyin is és Trump is arra tartják, hogy belülről gyengítse az EU-t. Úgy rángatják és használják, ahogy nekik tetszik. Ő meg örömmel eljátssza a hasznos idióta szerepét, hiszen a családjának, szomszédainak ez hatalmas üzlet – fogalmazott Dobrev Klára. Hozzáfűzte, hogy ennek az árát Magyarország fizeti meg, és ha Orbán marad, újabb ezermilliárdokat fizetünk ki — most már nem csak Putyinnak, hanem a Trump-közeli multiknak is.