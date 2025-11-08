Szijjártó Péter: A rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni

Oroszország;Magyarország;Szijjártó Péter;Egyesült Államok;mentesség;Paks 2;Török Áramlat;amerikai szankciók;Barátság kőolajvezeték;

2025-11-08 08:38:00 CET

Legalábbis a külgazdasági és külügyminiszter ezt a következtetést vonta le Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalása után.

Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól Magyarország vonatkozásában mindennemű szállításra a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat földgázvezetéken keresztül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Washingtonban. A tárcavezető szerint amit eddig Magyarország földgázt, illetve kőolajat be tudott szerezni ezeken a vezetékeken arra lehetőség lesz a jövőben is korlátozás nélkül. – Ez azt jelenti, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni – tette hozzá.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy a mentesítési kérvényeket a Külgazdasági és Külügyminisztérium nyújtja be hivatalosan az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), és az egyik kérelmet már be is adták. Kettőt, köztük a Paks II atomerőműre vonatkozót pedig szombaton adják be.

– Itt a szankciós mentességünk december 19-én jár le, és a megállapodás arról szól, hogy ennek a mentességnek a határidejét eltörlik. Tehát ez egy állandó mentesség a szankciók alól a Paks II. beruházásnak. És ez pedig azt jelenti, hogy a Paks II. beruházással szemben sem európai, sem amerikai szankció nincsen – fogalmazott a miniszter. Közölte, hogy miután az Országos Atomenergia Hivatal minden engedélyt kiadott, a beruházást felgyorsíthatják, s február legelején már lent lesz az első beton a földben, innentől fogva pedig a projekt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) sztenderdjei szerint is építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni.