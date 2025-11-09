földrengés;Japán;cunamiriadó;

2025-11-09 14:26:00 CET

A 6,7-es erősségű földrengés miatt cunamiriadót adtak ki az ország északi részén.

Helyi idő szerint vasárnap este erős földrengés rázta meg Japán északi részét, amelyet további mozgások követtek a japán meteorológiai szolgálat szerint.

A 6,7-es erősségű földrengés Ivate prefektúra partjainál, a tengerfelszín alatt 10 kilométeres mélységben történt. Sérültekről vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés, a környékbeli két atomerőműben nem észleltek rendellenességet.

A hatóságok akár egy méter magas cumani veszélyére adtak ki figyelmeztetést az északi partvidék mentén. Az NHK japán közszolgálati televízió arra figyelmeztetett, hogy mindenki maradjon távol a part menti területektől, és hogy további földrengések lehetnek a térségben.