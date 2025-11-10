A Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte, Orbán Viktor a saját költségén utazott el élőben nézni a Manchester City Liverpool elleni meccsét

Manchester City;Orbán Viktor;Liverpool;Kormányzati Tájékoztatási központ;

2025-11-10 06:39:00 CET

A tájékoztatás szerint a miniszterelnök kereskedelmi járatokat vett igénybe.

A miniszterelnök a saját költségén, magánprogramként nézte meg a Liverpool-Manchester City vasárnapi meccsét – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ a Telex megkeresésére.

Orbán Viktort az AFP fotósa szúrta ki vasárnap a lelátón, a kép alapján a kormányfővel tartott Schmidt Mária is. A hét második felében mindketten Washingtonban voltak Donald Trump amerikai elnöknél. Odafelé és visszafelé is egy Wizz Air-géppel utazott a delegáció, a visszaúton a gép megállt Izlandon tankolni. A Kormányzati Tájékoztatási Központ válaszából kiderül, hogy onnan „saját költségen, kereskedelmi járatokat igénybe véve” jutott el Manchesterbe meccset nézni a miniszterelnök.