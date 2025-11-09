Orbán Viktor meccsen lazított a Trump-találkozó után, a helyszínen nézte végig, amint Szoboszlai-féle Liverpool simán kikap a Manchester Citytől

labdarúgás;Manchester City;Orbán Viktor;Liverpool;angol labdarúgó-bajnokság;

2025-11-09 21:02:00 CET

A címvédő Liverpool 3-0-ás vereséget szenvedett a Manchester City vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a címvédő Liverpool FC 3-0-ás vereséget szenvedett a Manchester City vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

Az AFP képeiből kiderül, hogy a meccset a helyszínen tekintette meg Orbán Viktor magyar miniszterelnök is – szúrta ki a 24.hu. A hírügynökség fotóin Orbán a Manchester City elnöke, az egyesült arab emírségekbeli Khaldoon al-Mubarak társaságában látható.