Orbán Viktor meccsen lazított a Trump-találkozó után, a helyszínen nézte végig, amint Szoboszlai-féle Liverpool simán kikap a Manchester Citytől

A címvédő Liverpool 3-0-ás vereséget szenvedett a Manchester City vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a címvédő Liverpool FC 3-0-ás vereséget szenvedett a Manchester City vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

Az AFP képeiből kiderül, hogy a meccset a helyszínen tekintette meg Orbán Viktor magyar miniszterelnök is – szúrta ki a 24.hu. A hírügynökség fotóin Orbán a Manchester City elnöke, az egyesült arab emírségekbeli Khaldoon al-Mubarak társaságában látható. 

