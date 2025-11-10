Fotók mellé kampánypénzt is kapott Orbán Viktor, lesz miből osztogatnia a 2026-os választás előtt

Orbán Viktor;fénykép;kampánypénz;Donald Trump;osztogatás;választás 2026;Orbán-Trump 2025;

2025-11-10 05:55:00 CET

A Mol az orosz kőolaj után extraprofitadót fizet, ami óriási bevétel a büdzsének, így a Donald Trump által adott szankciómentesség után ebből a pénzből a miniszterelnök osztogatni tud – mondta lapunknak Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezetője.

Kommunikációs szempontból mindenképp siker Orbán Viktornak a washingtoni találkozó – mondta a Népszavának Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető elemzője. Egy-két hétig még biztosan lehet mutogatni a Donald Trumppal készült fotókat, de – folytatta a szakértő – a magyar kormányfő nem csak fotókat kapott az amerikai elnöktől.

Mint ismert, Orbán Viktor a pénteki találkozó után bejelentette: Donald Trump szerinte korlátlan időre, a Fehér Ház szerint egy évre feloldotta a Magyarországot illető orosz olajembargót, emellett stratégiai együttműködést kötöttek az Egyesült Államokkal az energetika és az űrkutatás területén. A kormányfő szerint ez „új korszakot nyit a magyar–amerikai kapcsolatokban, valóságos aranykornak számít.

– Orbán Viktor konkrét segítséget kapott a 2026-os kampányához. Az Egyesült Államok feloldotta az orosz kőolajimportot érintő embargót. Ez nem a magyar embereknek, hanem a költségvetésnek volt létfontosságú. A Mol az orosz olaj után extraprofitadót fizet, ami óriási bevételt jelent a büdzsének, és ebből bizony a Fidesz osztogatni tud a kampányban – magyarázta az elemző.

Kérdés azonban, meddig tart ki a sikerkommunikáció. Bár Orbán Viktor pénteken „korlátlan idejű felmentésről” beszélt, a BBC és a Reuters másnap fehér házi forrásokra hivatkozva arról írt: a feloldás csak egy évre szól. Pék Szabolcs véleménye szerint jelenleg mindegy, hogy mennyi időre húzta ki Orbán az „olajügy” méregfogát. – Egy év múlva más politikai helyzet lesz. Ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök, neki kell majd szembenézni ezzel a kérdéssel, ha pedig Orbán marad, 2026 végén nem közeledik már parlamenti választás – magyarázta.

Pék Szabolcs abban sem lát rendkívülit, hogy a kormányfő az alku kapcsán a rezsicsökkentés megmentéséről is beszélt. „2014 óta a Fidesz legsikeresebb politikai termékéről beszélünk. Kár abban logikai bukfencet keresni, hogy – ha a mostani üzenetet értelmezzük – a Fidesz elvileg most a baráti Trumptól mentette meg a magyarok pénzét. A rezsicsökkentés hazugság, mindig is termék volt ahogy most is az.”

A valóságot tekintve az is igaz – folytatta az Iránytű szakértője –, hogy Donald Trump sokkal jobban járt a washingtoni alkuval, mint Magyarország. Pék szerint még az sem baj, ha Magyarország amerikai technológiát vesz.

– A nukleáris portfóliónk diverzifikálását az EU is elvárja. A Westinghouse megjelenése csökkenti a Roszatomtól való függőségünket, és a régió más országai is hasonló megállapodásokat kötöttek. Nem rossz ez nekünk, csak az ára magas

– vélekedett.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán azt írta: „Orbán Viktor nem államférfi, hanem Trump temus másolata, aki a magyarok pénzéből vásárolja meg saját politikai túlélését.” Magyar továbbá most először méltatta Trumpot – vérbeli vezetőnek nevezve őt – amit Pék tudatos stratégiai lépésnek tart. „Ha egyszer Magyar miniszterelnök lesz, neki is találkoznia kell az amerikai elnökkel. Most előkészíti ennek kommunikációs alapjait: olyan nyilatkozatokat tesz, amelyek később idézhetők, bekészíthetők lesznek. Trump narcisztikus személyiség, szereti, ha dicsérik, és ő maga is eposzi kifejezéseket használ magára és másokra. Nyilván nem Magyar Péter idézetek olvasgatásával tölti az idejét, de egy esetleges jövőbeli találkozó szervezésekor ilyen mondatok eljutnak az amerikai kabinethez” – mondta az elemző.