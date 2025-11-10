Nemsokára bíróság elé állhat az Északi Áramlat felrobbantásának egyik ukrán vádlottja Németországban

Németország;Ukrajna;Olaszország;Északi Áramlat;vádlott;

2025-11-10 12:26:00 CET

Igaz, Olaszország még mindig nem döntött a kiadásáról.

Mintegy három éves német nyomozói munka kellett ahhoz, hogy hamarosan bíróság elé álljon az egyik ukrán vádlott, aki érintett az Északi Áramlat gázvezeték 2022. szeptember 26-ai felrobbantásában - derül ki a Wall Street Journal cikkéből.

A portál felidézi, hogy az esetleges ukrán szabotázsakció nagy ellentéteket szított Ukrajna támogatói körében, Lengyelország például már megtagadta egy másik gyanúsított kiadatását Németországnak Donald Tusk lengyel miniszterelnök azon indoklásával súlyosbítva, hogy nem az orosz gázvezeték felrobbantása a probléma, hanem az, hogy az egyáltalán megépült.

A német szövetségi rendőrség potsdami főhadiszállásán zajló vizsgálat arra jutott, hogy a szabotázst Valerij Zaluzsnij tábornok, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnokának felügyelete alatt hajtotta végre egy elit osztag, amelynek már több tagjának kilétét megállapították és elfogatóparancsot adtak ki ellenük. A hajókölcsönző cégeket, telefonokat és rendszámokat nyomon követve három ukrán különleges katonai egységhez tartozó katona és négy veterán mélytengeri búvár közvetlen felelősségét fedték fel. A balti vezeték felrobbantásával a szabotőröknek az volt a célja, hogy csökkenjen Oroszország Németországgal és Európa más részeivel való gazdasági kapcsolata, s hogy redukálják Moszkva olaj- és gázbevételeit.

A 46 éves Szerhij K.-t egy fekete-fehér fényképen azonosították be, majd az elfogatóparancsot követően Olaszországban letartóztatták. Az olasz bíróság elsőfokon ki is adta a férfit Németországnak, de védője fellebbezett a döntés ellen, így egyelőre még kérdőjeles ez az ügy, viszont Berlin már elkezdte előkészíteni a hamburgi bírósági tárgyalást. Az olasz hatóságok elviekben decemberig döntenek ismét. Szerhij K. ügyvédje azzal védekezik, hogy ha valóban katonai akció történt, akkor az háborús műveletként nem büntethető.

Az ügy természetesen nem csak az EU-n belül, hanem Németországban is komoly feszültséget szít, lévén Berlin Ukrajna egyik legnagyobb támogatója, a szélsőjobboldali AfD pedig a támogatás leállítását követeli.