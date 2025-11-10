Összeütközött két vonat Szlovákiában, több mint 20 ember megsebesült

rendőrség;Szlovákia;sérültek;vonatbaleset;

2025-11-10 07:02:00 CET

Négy személy súlyosabb sebesüléseket szenvedett. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet.

Vasúti baleset történt vasárnap este Bazin és Pozsony között, ahol két személyszállító vonat ütközött. A legfrissebb információk szerint a helyszínen körülbelül 100 utas tartózkodott, közülük 20 ember könnyebb, négy személy pedig súlyosabb sérüléseket szenvedett – írja az Új Szó.

A lap szerint 11 embert szállítottak kórházba, a Pozsonyi Egyetemi Kórházba könnyebben, közepesen és súlyosan sérült utasokat is vittek.

A rendőrség közölte, 19:31-kor érkezett bejelentés a 158-as segélyhívó vonalon a két vonat ütközéséről a bazini vonatállomás és a fővárosi főpályaudvar közötti vasúti szakaszon. A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) tájákoztatása alapján a baleset okai egyelőre nem ismertek. A korábbi hírekkel ellentétben az ütközés nem frontálisan történt, miután mindkét vonat azonos irányba haladt.

„A helyszínről több sérültről érkezett jelentés. A ZSSK jelenleg szorosan együttműködik a Szlovák Vasutak (ŽSR), a rendőrség és a mentőszolgálatok munkatársaival” – áll a vasúttársaság közleményében. A társaság hangsúlyozta, hogy az utasok biztonsága abszolút prioritás. „Az esetet alaposan kivizsgáljuk – az okok jelenleg nem ismertek. További részleteket akkor közlünk, amint a vizsgálat lehetővé teszi, várhatóan a következő órákban” – tette hozzá a ZSSK.

Robert Fico szolvák miniszterelnök a baleset miatt hétfő reggelre rendkívüli kormányülést hívott össze. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánt, és hangsúlyozta, hogy az eset alapos kivizsgálást igényel annak megállapítására, technikai hiba vagy emberi mulasztás okozta-e a balesetet.

Szlovákiában a mostani vonatszerencsétlenség már a második hasonló eset egy hónapon belül. Október 13-án a kelet-szlovákiai Szádalmás közelében ütközött össze két szerelvény, az akkori incidensben több tucatnyian sérültek meg.