Fizetett Matolcsy Ádám cége, nem tartozik többé Tiborcz István bankjának

NER-es mércével aprópénzről, néhány száz millió forintról van szó.

Törölték Tiborcz István bankjának zálogjogát, amelyet Matolcsy Ádám, Matolcsy György fiának egyik cége, a Balaton Bútor Kft. üzletrészére jegyeztek be még 2019-ben - írja a G7. A Tiborcz István-féle Gránit Bank ugyanis kiadta az igazolást, amely szerint a Balaton Bútor visszafizette a kölcsönt, így a hitelintézet hozzájárult a törléshez.

A lap szerint bár nem volt túl nagy a hitel összege, a jegybanki botrány kirobbanása óta a Matolcsy Ádám és üzleti köre által felépített céghálóban látványos mozgások indultak be. A hitel visszafizetésével megszűnt egy újabb szál a Matolcsy-klán és a NER egyéb fő prominensei között, igaz, a Balaton Bútor számlavezetője részben továbbra is a Gránit Bank.

A cikk felidézi, hogy Matolcsy Ádám még 2015-ben lett a Balaton Bútor tulajdonosa, és ezt követően a cég különböző konzorciumok tagjaként jelentős állami megbízásokat kapott. A cégnek igazán jelentős hitelállománya soha nem volt, 2010-es évek végén 300 millió forint körüli beruházási és fejlesztési hitelt tartották nyilván könyveikben, melynek forrása az NHB Bank Zrt. volt. A beruházási hitelek értéke aztán 2022-ben 775 millió forint fölé ugrott, a rá következő években pedig elkezdték törleszteni, 540 millió forint fölött volt az összeg tavaly év végén. Az viszont nem világos, hogy ennek vajon teljes egésze a Tiborcz-féle Gránit Bankhoz kötődő kölcsön volt-e, mivel a miniszterelnök vejének pénzintézete a mostani igazolás szerint 523 ezer euró (mai árfolyamon nagyjából 200 millió forint) összegű bankgarancia-keret rendelkezésre tartására jegyezte be azt a zálogjogot, amit most megszüntettek.